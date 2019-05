Jacob hjælper mindre skolebørn over vejen: I dag blev han belønnet

De sørger for, at de små elever kommer sikkert til skole, og de tager hånd om dem, der ikke har nogen at lege med i frikvarterne.

Hundredvis af skoleelever gør hver dag en ulønnet og frivillig indsats, der kommer deres yngre skolekammerater til gode.

En af dem er 12-årige Jacob Ghaus Pedersen, der er gåbus-chauffør på sin skole, Åby Skole i Åbyhøj.

- Jeg har valgt at være med i gåbus, fordi der er meget trafik ved vores skole, og så vil jeg gerne hjælpe børnene med at komme sikkert over vejen, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

En gåbus kan sammenlignes med at skolebus. En række ældre elever som Jacob Ghaus Pedersen følger hver morgen elever i første til tredje klasse til skole på gåben ad faste ruter med indlagte stoppesteder.

Får masser af venner og krammere

Den 12-årige gåbus-chauffør er en af de 370 elever, der onsdag bliver belønnet for deres indsats på Idrætshøjskolen i Aarhus.

Belønningen består af en hel dag med sjove aktiviteter.

Der var fysiske aktiviteter på programmet hele dagen til belønningsdag på Idrætshøjskolen i Aarhus. Det var nemlig de frivillige skoleelevers tur til at have det sjovt.

- Jeg synes, det er sjovt og dejligt, at vi får lov til at lege, ligesom vi normalt gør med de mindre børn, siger Asta Nissen, der går i 5.c på Søndervangsskolen i Randers, til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun er med i skolepatruljen, der arrangerer lege for de små elever i frikvarterne.

- Hvis de ikke har nogen at lege med, så kan de bare komme hen og lege med os, siger hun.

Selvom det er dejligt med en belønningsdag, føler hun også, at hun bliver belønnet for sin frivillige indsats i hverdagen.

- Man får masser af små venner, jeg får masser af krammere, og der er mange, der kommer hen til mig, siger Asta Nissen.

Både Gåbus og skolepatruljen er to indsatser ud af seks i projektprogrammet ”Sunde Børn Bevæger Skolen,” som Dansk Skoleidræt og TrygFonden står bag.