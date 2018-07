Jacob græd, da han sang for udsatte: - Jeg føler, det er tæt på mig

'Jeg lever i en jungle, der er er ingen vej tilbage / vi kommer for at bære dig hjem.

Vi kan alle blive ramt af overbalance / vi kommer for at bære dig hjem.

Når manden ligger ned, så send en ambulance / vi kommer for at bære dig hjem.'

Den landskendte komiker Jacob Haugaard sang for, da der blev sunget fællessang på Ferie Camp i Randers.

Jeg skal bare række hånden ud og tage den første, så hænger jeg også derude. Jacob Haugaard, multikunstner, tidligere alkoholiker

Ferie Camp er en tiltrængt ferie for 1500 socialt udsatte og deres børn på Langvang Idrætscenter i uge 28.

01:58 Noah Samara Dalagaard er med egne ord kun vokset op med vold og vanrøgt - se indslag fra Ferie Camp her (fra 11. juli). Luk video

- Det her forstår jeg

66-årige Jacob Haugaard, der blandt meget andet er kendt for Jydekompagniet og som jadak-buskontrollør sammen med Finn Nørbygaard, har selv kæmpet med et massivt alkoholmisbrug tidligere i sit liv.

Den folkekære komiker, der også kan skrive folketingsmedlem på CV'et, har tidligere fortalt, at han var så langt ude, at han overvejede at tage sit eget liv på grund af sit alkoholmisbrug.

Alkoholmisbruget strak sig over 23 år og var tæt på at ødelægge alt, der var godt i Jacob Haugaards liv.

Af samme grund blev han rørt til tårer under fællessangen i et stort telt.

- Jeg skulle lave det singback, og det var til al held, for jeg begyndte faktisk at stå og tude og specielt i slutningen, hvor man synger 'giv os en ekstra chance / vi kommer for at bære dig hjem'.

Selvom det er mange år siden, Jacob Haugaard drak sin sidste øl, føler han et tæt bånd til de mange, der kæmper med et misbrugsproblem på ferielejren.

- Jeg skal bare række hånden ud og tage den første, så hænger jeg også derude. Det her føler jeg er tæt på mig. Det her forstår jeg, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

00:36 Her kan du få en lille smag af sangen, som Jakob Haugaard har lavet sammen med blandt andre Michael Falch og Rock Nalle. Luk video

Et pusterum fra livet som udsat

En anden kunstner, der onsdag optrådte i teltet, er Jes Holtsø, der i en tidlig alder blev kendt som Børge i filmene om Olsen Banden. Han har nu været clean i snart 30 år efter et omfattende misbrug af narkotiske stoffer.

Sammen med en masse andre aktiviteter og sociale oplevelser, er det meningen, at musikernes baggrund kan være med til at inspirere deltagerne på Ferie Camp til at lave ændringer i deres liv.

- Det har en særlig betydning for de socialt udsatte at kunne være med på Ferie Camp. Vi ved, at det for flere af dem er højdepunktet på året. Vi ser arrangementet som et springbræt, hvor man som deltager får et pusterum, som kan give plads til at tænke over et nyt perspektiv på sit liv, siger Cliff Kaltoft, der er sekretariatschef for Landsforeningen af Væresteder.