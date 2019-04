Aarhus-borgmester: Mit hjerte bløder

Mandag morgen kom det frem, at Bestseller-ejer Anders Holch Povlsen havde mistet tre af sine fire børn under terrorangrebene i Sri Lanka. Aarhus-borgmester, Jacob Bundsgaard (S), er forfærdet over nyheden.

- Det er jo fuldstændigt uforståeligt og frygteligt. Mine og alle aarhusianeres tanker går til familien og alle dem, der er direkte berørt af det her, siger Jacob Bundsgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er noget, der også berører mig personligt, og mit hjerte bløder ved den nyhed. Jacob Bundsgaard (S), borgmester, Aarhus Kommune

Anders Holch Povlsen bor til daglig på godset Constantinsborg i Stavtrup vest for Aarhus. Derudover har Bestseller et kontor på havnen i Aarhus med omkring 700 medarbejdere.

To af børnene gik på Højvangskolen i Stavtrup. Her er flaget på halv stang. Foto: Ernst van Norde - Ritzau Scanpix

- Han spiller en stor rolle i byen og i byens liv. Jeg kender ham fra mange forskellige sammenhænge. Det er noget, der også berører mig personligt, og mit hjerte bløder ved den nyhed, siger Jacob Bundsgaard.

- Det er svært at sætte ord på. For den familie er det jo det værste mareridt, der er blevet realiseret her. Det gør mig virkelig ondt.

Også ved Bestsellers hovedkontor i den midtjyske by Brande, er der blevet lagt blomster. Foto: Michael Drost-Hansen - Ritzau Scanpix

Tidligere i dag bekræftede Bestsellers chef for kommunikation, Jesper Stubkier, at det var Anders Holch Povlsens tre børn, der omkom. Derudover bad han medierne om at respektere privatlivets fred, og den opfordring bakker Jacob Bundsgaard op om.

- Det, man kan gøre nu, er jo at respektere familiens ønske om at få fred til at bearbejde den forfærdelige sorg, som det her afstedkommer, siger Jacob Bundsgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Blomster på bopælen

Ved Anders Holch Povlsens bopæl er flaget på halv stang, og hele dagen har folk været forbi med blomster. En af dem var Lene Krone, der havde taget turen fra Åbyhøj.

Folk kommer forbi med både blomster og breve.

- Jeg er virkelig berørt over, at sådan en tragedie har ramt en ung familie. Jeg synes, det er så forfærdeligt. At miste sit barn må være det værste, der kan overgå en, så derfor er jeg kommet, siger Lene Krone til TV2 ØSTJYLLAND.

- Jeg har selv tre børn, og jeg har tit tænkt, at det må være det værste, der kan overgå en at miste sine børn. Det er så frygteligt, siger hun.

Medierne har ikke adgang til det private område, hvor almindelige borgere kan lægge blomster. Frank Verner, der også var forbi med blomster, fortæller, at der lige nu ligger et sted mellem 20 og 40 buketter samt en del breve og hilsner til familien.

- Det er jo trist. Sådan en dag her kan penge jo ikke købe meget. Her er en underlig stemning, synes jeg. Der er flere end familien, der har mistet, siger Frank Verner til TV2 ØSTJYLLAND.

Lene Krone var mandag middag forbi Anders Holch Povlsens bopæl vest for Aarhus med blomster.

Antallet af dræbte efter søndagens otte terrorangreb i Sri Lanka blev mandag morgen opjusteret til 290. Det oplyser politiet i Sri Lanka til Ritzau.