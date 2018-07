Jack guider bilister ved hærværksramt færge

Hele dagen har Udbyhøj-færgen, der forbinder den nordlige og sydlige del af byen over Randers Fjord, ligget stillet, efter ukendte hærværksmænd onsdag aften udløste redningsflåden. Bilisterne har været henvist til den mindre Mellerup-færge Ragna.

En af dem, der har hjulpet folk videre til den færge, er den lokale campist Jack Tex Hansen.

- Alt går i stå her, er jo et knudepunkt. Jeg har ikke noget med færgen at gøre, men jeg kan lige så godt sidde her end på campingpladsen, fortalte Jack Tex Hansen tidligere på dagen til TV2 ØSTJYLLAND fra sin havestol ved Udbyhøj-færgen.

Her satte han så altså de bilister, som var kørt forgæves, ind i situationen og forklarede dem, hvordan de så skulle komme over fjorden.

Håber på at gerningsmændene findes

- Jeg gik ned og så færgen i morges, som jeg plejer, men da jeg kom rundt i svinget kunne jeg se noget, der lignede presenning. Det viste sig så at være redningsflåden, der var pustet op, lyder det fra campisten.

- Det er sygt, er jo sikkerheden for andre mennesker. Det dur ikke og koster også penge, fortsætter han.

Ligesom folkene bag Udbyhøj-færgen håber Jack Tex Hansen på, at gerningsmændene findes og bliver stillet til ansvar. Der er da også gode chancer for, at de bliver fundet.

På billedet her ses det tydeligt, hvordan redningsbåden er blevet pustet op.

En temmelig stor krabat

- På videoovervågning kan vi se, at to unge mennesker udløser redningsflåden lidt i kl. 23 i går aftes. Det er en redningsbåd med plads til 100 mennesker, og den er over 10 m lang og syv m bred, så det er en temmelig stor krabat, sagde overfartsleder på færgen, Svend Svendsen, i morges til TV2 ØSTJYLLAND.

Nu skal vi have den anden redningsbåd ned og så den nye op. Vi forventer at kunne sejle med passagerer igen i morgen. Svend Svendsen, overfartsleder

Da man ikke lige havde en reserveflåde på lager, kunne færgen ikke sejle. Torsdag aften blive en sådan en leveret fra Esbjerg.

- Nu skal vi have den anden redningsbåd ned og så den nye op. Vi forventer at kunne sejle med passagerer igen i morgen, lyder det her til aften fra Svend Svendsen.

Hærværk for 100.000 kroner

Østjyllands Politi har torsdag været ved færgeoverfarten for at søge efter spor og snakke med folkene fra færgen.

Hærværket beløber sig ifølge færgen til ca. 100.000 kr. til ompakning af flåde, lån af reserveflåde, af og på montering og mistet indtægt i standbyperioden.

Overfartslederen husker kun én gang tidligere, hvor færgen har været udsat for hærværk. Det var for knap 10 år siden, hvor den blev overmalet med graffiti.