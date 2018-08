Iværksættere trodser butiksdød: Nu åbner en kaffebar

Flere steder i Østjylland er byerne præget af butiksdød, men i Hinnerup har fire iværksætterpar nægtet at lade byens forretningsliv gå ud. De har købt den gamle guldsmed, og de vil nu lave den om til en kaffebar.

Det var Jon Ahrensbach, der fandt på idéen til at åbne en kaffebar.

- Vi bor inde ved siden af, og der fandt vi ud af, at guldsmeden han skulle stoppe. Så tænkte vi: vi er nødt til at gøre noget, for vi kan ikke have, at der står tomme butikker rundt omkring, fortæller Jon Ahrensbach til TV2 ØSTJYLLAND.

Det kom hurtigt andre iværksættere for øre, og ejeren af Ølstalden i Hinnerup, Mette Marie Bitsch D’Souza, ville gerne være med i projektet:

- Fordi vi selv savnede sådan et sted, da vi flyttede hertil, et sted hvor man kunne komme ned og få en god kop kaffe og en god øl, og så også fordi vi synes, at det er et fedt initiativ. Det er et fællesskab, vi gerne vil være en del af, siger Mette Marie Bitsch D’Souza.

Sådan ser kaffebaren ud under ombygningen.

Kaffebaren kunne dog ikke blive til virkelighed, hvis ikke der i sommerens løb havde været en del frivillige hænder til at hjælpe med at stable projektet på benene. En af de frivillige er Rasmus Bøgelund:

- Jeg vil gerne bakke op om de entreprenante mennesker, der er i byen, som sørger for, at der er noget liv, og der bliver ved med at være noget liv, siger han.

Jon Ahrensbach mener også, at der mangler et sted, som deres kaffebar i Hinnerup:

- Der er nogle lignende ting, men som er så tilpas anerledes, at vi synes, at sådan noget som det her, der tror vi helt klart, at der er noget, siger Jon Ahrensbach.

Og det er en betragtning som Rasmus Bøgelund er enig i.

- Vi mangler en cafe, hvor vi kan mødes og sidde og snakke og hygge os helt vildt. Derfor giver jeg en ekstra skalle her, siger han.

Kaffebaren har åbning den 12. september, og ejerne har allerede fået en varm modtagelse af projektet.

