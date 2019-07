Iværksættere klar med sommerdrømmen: Kalorielet flødeis

Her i sommervarmen er der sikkert flere af os, der godt kunne drømme om at kunne leve af is - uden at det satte sig på figuren. Nu kan den drøm måske blive til virkeligheden.

I hvert fald er iværksættervirksomheden, aarhusianske Kramer's Is, lykkes med at udvikle en luksus-is med blot 350 kalorier pr. halve liter. De fleste lignende is har tre gange så mange kalorier.

- Målet for os var at lave en is, man kunne spise med god samvittighed, lyder det fra en af de tre medejere, Buster Kramer, til TV2 ØSTJYLLAND.

Sådan ser bøtterne med Kramer's Is ud.

Er gået fuld tid i projektet

Isen er blevet udviklet, fordi firmaet for to år siden fik en halv mio. kroner i støtte gennem et samarbejde mellem EU og Region Midtjylland under projektnavnet 'Fremtidens is'.

Pengene kom fra Future Food Innovation forankret i Agro Business Park i Aarhus.

- Vi er rykket op på et andet level. Vi havde ikke kompetencerne til den produktudvikling, som vi har nu. Der er kommet mulighed for at få eksperter ind, som kan gøre os til eksperter, forklarer Buster Kramer og fortsætter:

- Midlerne har også gjort, at vi er gået fuld tid i det her projekt.

Bag firmaet står Mikkel Ole Egmont Glarbo, Buster Kramer og Frederik Søgaard Poulsen.

Sælges over hele landet

Ud over at der er færre kalorier i isen, er der også mindst 20 gram protein i en bøtte.

Agro Business Park har valgt at støtte projektet, blandt andet for at hjælpe de tre unge iværksættere videre.

- De små og mellemstore virksomheder skaber mange af de nye jobs i Danmark, og det er de nye jobs, der er med til at lave et skattegrundlag for vores velfærdssystem. Og så er der desuden masser af muligheder for at få viden ud at arbejde i virksomheder, som måske ikke selv har økonomi til at investere i den, siger direktør i Agro Business Park, Lars Sørensen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Kramer's Is sælges over hele landet, primært i Coop-butikker og is-butikker.