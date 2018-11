It's incredible! Aarhus skal sikre amerikansk storby en grøn fremtid

- Det er utroligt at se alt affaldet blive flyttet og lavet om til noget, der er positivt for økonomien.

Ordene kommer fra Rebecca O. Bagley, der er vicerektor på University of Pittsburgh. Hun er en del af en gruppe amerikanere, der lige nu er i Aarhus for at blive klogere på grøn omstilling.

Amerikanere kommer fra kul- og industribyen Pittsburgh, der ikke normalt forbindes med grøn omstilling.

Det betyder rigtig meget for Aarhus og for de virksomheder, der er omkring Aarhus. Bjarne Munk Jensen, varmechef, Aarhus Kommune

Byen har ikke desto mindre indledt et samarbejde med Aarhus, for Aarhus og Pittsburgh er på samme størrelse, og bystyret i Pittsburgh vil gerne lade sig inspirere af Aarhus' tilgang til grøn omstilling.

- Aarhus skille sig ud i forhold til andre ved, at vi har så stor dækning af fjernvarme. 95 procent af vores indbyggere har fjernvarme. Vi skiller os også ud ved, at vi har vores eget forbrændingsanlæg, og det gør, at vi kan binde tingene rigtig godt sammen, siger Bjarne Munk Jensen, der er varmechef for Aarhus Kommune.

Den amerikanske delegation blev onsdag klogere på Aarhus' energiforsyning.

Grøn køreplan for Pittsburgh

Målet med det dansk-amerikanske samarbejde er en såkaldt 'køreplan', der skal hjælpe Pittsburgh på vej med at opnå deres klimamålsætninger ved hjælp af fjernvarme.

Pittsburghs borgmester, William Peduto, planlægger at bruge køreplanen til at udforme miljørigtige projekter i diverse distrikter i Pittsburgh.

Det er, naturligvis, ikke kun Pittsburgh, der har glæde af samarbejdet.

- Det betyder rigtig meget for Aarhus og for de virksomheder, der er omkring Aarhus og i landet. Måske kan de lave eksport på de udviklinger, de har lavet i forbindelse med, at de har lavet fjernvarme, siger varmechef Bjarne Munk Jensen.

'Køreplanen' for Pittsburgh skal bidrage til at bringe byen tættere på målet om at reducere byens CO2-udledning med 50 procent i 2030, samt at have en 100 procent grøn elforsyning i 2030.

- Hvis vores arbejde i Aarhus kan være med til at påvirke den grønne omstilling i et globalt perspektiv, kommer det os alle til gode. Samtidig viser det, at det er byerne der skal gå forrest i arbejdet, hvis vi for alvor skal tage hånd om klimaudfordringerne, siger borgmester i Aarhus Jacob Bundsgaard (S).

