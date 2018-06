Isskulptur og springvand: Forbud giver alternative sankthansbål i Østjylland

Lørdag aften er det sankthansaften, og mens det normalt betyder bål og sang rundt omkring i det danske land, så må man i flere kommuner undvære det første.

Et afbrændingsforbud gælder nemlig flere steder i Danmark, også i Østjylland er der forbud i flere kommuner, og det sætter en stopper for sankthansbålet.

Forbuddet gælder i Norddjurs, Syddjurs, Skanderborg, Odder, Aarhus og Samsø. I de to sidstnævnte kommuner har man fået kreative idéer til, hvordan man alligevel får en spændende sankthansaften.

Lys- og isskulptur på Samsø

Ved Ballen på Samsø har foreningen Kunstø fundet på et alternativ til sankthansbålet. Her måtte man nemlig sadle om, da forbuddet gjorde den oprindelig plan umulig.

- Idéen opstår på grund af forbuddet. Egentlig havde vi en ildskulptur, som vi ville lave, men vi besluttede os så for at sadle om, siger formand for Kunstø Susanne Hesseldal.

I stedet for bålet bliver der opstillet en is- og lysskulptur. Skulpturen er blandt andet bygget op i træmaterialer og stofsegl, som bliver lyst op og skal ligne et bål. En syv meter lang væg af is, der er skåret i bølger skal fungere som en slags indgang til bålet.

Isvæggen består af i alt 16 isblokke, der hver vejer mellem 80 og 90 kilo. Alt i alt bliver cirka halvandet ton is brugt til skulpturen på Samsø.

VIDEO: En stor skulptur bygget op af træmateriale er en del af den installation, der skal give samsingerne en god sankthansaften på trods af afbrændingsforbuddet.

Søren Cip Nielsen og Morten Grau Møller er to af folkene bag skulpturen, og de fortæller, at det bliver et flot skue for dem, der møder op til dagens sankthansfest i Ballen.

- Det bliver smukt og spændende, siger Morten Grau Møller.

Som en del af sankthansaften på Samsø vil der også være operasang og båltale.

Springvandsbål i Egå

I Aarhus Kommune er et afbrændingsforbud også gældende, men det har ikke fået Modelparken i Egå til at aflyse deres sankthansfest.

Her vil der også være et alternativt bål i form af et springvand.

- I år vil det ske sådan, at der kommer en heks og fortryller vores bål, og der kommer et springvand ud i stedet for. Børnene skal have en god oplevelse, de skal have noget at grine af, og de skal tage hjem og tænke, det var sejt, og så er det uden bål og det er helt ufarligt, siger næstformand ved Modelparken i Egå, Hans Michael Betsch.

Børnene skal have en god oplevelse, de skal have noget at grine af. Hans Michael Betsch, næsftformand, Modelparken Egå

Selvom der nu er fundet en løsning, så var det en trist meddelelse, da det blev slået fast, at afbrændingsforbuddet ville gælde på sankthansaften, og at der derfor ikke ville komme noget sankthansbål i Egå.

- Nogle var lidt kede af det, for det hører jo traditionelt til sankthansaften, og det ser smukt ud, men mon ikke vi finder på noget andet. Vi skal have en god oplevelse, og vi skal have folk, der går glade hjem, siger Hans Michael Betsch.

Afbrændingsforbud i Østjylland

Selvom man i mange af de danske kommuner kan tænde bål i aften, så er der stadig en del kommuner, hvor et afbrændingsforbud er gældende.

Og mens afbrændingsforbuddet i denne uge blev ophævet i blandt andet Randers Kommune og Favrskov Kommune, så er der endnu seks af de østjyske kommuner, hvor det i aften ikke er tilladt at tænde for sankthansbålet.