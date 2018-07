Issehoved drejer nøglen om på Aarhus-rute

Den uheldsramte færge Issehoved lukker ruten fra Aarhus til Samsø i denne omgang.

Færgen kan ikke længere sejle, efter at den blev ramt af motorproblemer sidste søndag. Problemerne har vist sig så omfattende, at færgen forventes at være klar igen før starten af september. Det oplyser direktør og ejer Hans Froholdt torsdag aften på færgens Facebookside.

Men selvom færgen ventes klar til september, kommer den ikke til at sejle på strækningen igen foreløbig.

- Desværre mener vi ikke, at vi kan finde økonomi til at drive skibet som et privat initiativ på Samsø-ruten i de kolde måneder, og vi må derfor meddele, at ruten for nu lukkes, skriver Hans Froholdt på Facebook.

- Holdet bag Issehoved har kæmpet hårdt for at få dette projekt til at fungere og vi har mødt rigtigt mange positive, venlige og hjælpsomme mennesker på vores vej – tak til alle jer.

Hans Froholdt oplyser desuden, at alle der har indløst billet efter stoppet i sidste uge får refunderet deres penge. indenfor 10 bankdage.

En plaget fortid

Færgen har i hele sin levetid på Samsø-Aarhus-ruten været præget af problemer og uheld.

I 2016 købte private investorer på Samsø færgen Issehoved og oprettede Samsø-Aarhus Expressen.

Derefter blev Issehoved søsat i juni 2016, dengang med det kuriøse navn M/F Issehoved, men allerede i juli stod problemerne i kø for Samsø-Aarhus Expressen.

Issehoved løb ind i problemer med gearkassen, og færgen lå stille 18 dage midt i højsæsonen. Kort efter årsskiftet til 2017 måtte initiativtagerne til ruten fra Aarhus til Samsø kaste håndklædet i ringen.

I sæsonen 2018 har der ligeledes været problemer med færgen, som for nyligt blandt andet stødte ind i kajen på Aarhus Havn.

Men det er ikke kun Issehoved, der er blevet ramt af problemer på ruten mellem Aarhus og Samsø. Flere andre færger har førhen kæmpet med tekniske problemer og aflysninger på ruten - en enkelt kolliderede sågar med molen.