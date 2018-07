Isabella ville rode med kroppe - nu skal hun bokse med sindet

Det kræver et snit på 11,4 at komme ind på psykologistudiet på Aarhus Universitet. Det eneste studie, der kræver et højere snit, er Cognitive Science med 11,8.

Det er med andre ord noget af en præstation at komme ind på psykologistudiet, men for Isabella Hornbæk Jensen er optaget på studiet ikke et resultat af en målrettet indsats.

Det er da nervepirrende. Mit hjerte bankede ret meget. Isabella Hornbæk Jensen, Aarhus

Det er nærmere lidt af en tilfældighed, og hun regnede faktisk slet ikke med, at hun skulle bruge sit flotte snit til noget.

- Jeg læste HF, fordi jeg hele tiden har været sikker på, at jeg ville være sygeplejerske. Da jeg blev færdig og tog mine eksamener, skulle jeg egentlig ikke bruge det her snit til noget. Men det er virkelig fedt, at jeg så havde muligheden, da jeg fandt ud af, at det var psykologi, jeg gerne ville, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Frederik, Jasper og Isabella venter: I nat afgøres deres fremtid

Turde ikke kigge

Isabella fik - som 90.000 andre unge i hele landet - svar på, om hun var kommet ind det ønskede studie natten til lørdag.

- Jeg sad sammen med min kæreste, og det var faktisk ham der kiggede, fordi jeg var så nervøs, men vi var begge to kommet ind, så det var dejligt, siger hun og fortsætter:

- Det er da nervepirrende. Mit hjerte bankede ret meget, for hvis man nu havde gjort et eller andet forkert, eller der var gået noget galt, så ville det være virkelig, virkelig træls.

Hun synes derfor, at det var meget forløsende at se det sort på hvidt, at hun snart skal starte på psykologstudiet.

- Jeg synes, det er et virkelig spændende fag, og jeg er meget interesseret i mennesker. Jeg glæder mig til at komme i gang igen, og jeg tror, at det bliver rigtig godt, siger Isabella Hornbæk Jensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Kravene til det gennemsnitlige karaktersnit går opad.

Vilde krav til snittet

Der er generelt skruet op for kravet til gennemsnittet på studierne på Aarhus Universitet, og det er ærgerligt, mener Isabella.

- Jeg synes, det er ret vildt. Hvis man nu måske var lidt uheldig ved eksamen, så kommer det bare til at trække ned, så man ikke kan lave det, man gerne vil. Det er lidt strengt og uretfærdigt på nogle punkter, men så er det jo godt, at der er noget, der hedder kvote 2.

Optaget i år er 0,3 procent lavere end sidste år, hvilket svarer til et fald på 222 personer.

Hvis man ikke er kommet ind, skal man ikke gå i panik, lyder det fra Sidsel Daubjerg Overgaard, der er centerleder på Studievalg Østjylland.

- Der vil komme en liste af uddannelser, som har ledige pladser. Måske er der uddannelser, som minder meget om den uddannelse, du havde valgt, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.