Isabella Arendt stjal rampelyset i valgdebat

”Du skal på landsdækkende tv om én time i en politisk debat mod alle andre partiledere.”

Denne besked fik 26-årige Isabella Arendt fra Kristendemokraterne tirsdag aften, imens hun var ude og fejre sin fødselsdag. Men pludselig tog fejringen en helt anden drejning.

Jeg har været forberedt på det her hele mit liv. Det kan godt være, jeg ikke var velforberedt til den her debat, men jeg var jo forberedt på valgkampen. Isabella Arendt, Kristendemokrat

- Jeg havde lige været ude og spise med min mand, og da jeg står på hovedbanegården ringer kontoret og siger, at formanden er syg, og jeg er bekymret, forvirret og chokeret på én gang, siger Isabella Arendt til TV2 ØSTJYLLAND.

Isabella Arendt skulle lige til at hoppe på et tog på vej mod Aarhus, for at kunne påbegynde sin valgkamp i det østjyske onsdag, men sådan gik det ikke.

02:12 VIDEO: Isabella Arendts sociale medier er eksploderet efter hun i går aftes deltog i valgdebat. Luk video

I stedet susede hun i sin røde kjole, som hun havde på til ære for sin mand, ind til debatten. Og selvom der var under en time til den 26-årige næstformand sammen med de rutinerede partiledere skulle på live-tv, overvejede hun bestemt ikke at sige nej tak til at deltage i debatten.

- Jeg har været forberedt på det her hele mit liv. Det kan godt være, jeg ikke var velforberedt til den her debat, men jeg var jo forberedt på valgkampen. Jeg ved, hvad vi står for, jeg kan 200 siders valghåndbog, og jeg kender vores værdier, som mit eget hjerteslag, så debatten kom meget pludseligt, men lige så snart kameraerne rullede og spørgsmålene var der, så var jeg jo på hjemmebane, siger Isabella Arendt til TV2 ØSTJYLLAND.

Pludselig populær

Inden den kun 26-årige kristendemokrat tirsdag deltog i valgdebatten på TV2, var det de færreste, der kendte hende og interesserede sig for hende og hendes politik.

Men efter valgdebatten er alt blevet vendt på hovedet. Det ses blandt andet på Isabella Arendts Twitter-profil, hvor hun ifølge hende selv har fået en ny følger hvert minut siden i går aftes.

Det er en enorm overvældende situation at stå i, og det er over mine vildeste forventninger. Isabella Arendt, Kristendemokrat

- Det er en enorm overvældende situation at stå i, og det er over mine vildeste forventninger. Jeg tager det bare, som det kommer og hygger mig med det, og jeg synes, det er super sjovt.

Isabella Arendt trådte til ved valgdebatten tirsdag aften istedet for sin partiformand Stig Grenov. Foto: Mads Claus Rasmussen - Ritzau Scanpix

I dag, onsdag, flokkes medierne også om Isabella Arendt.

- Jeg har været i interview hele dagen, og der har været interview nonstop. Alle interesserer sig nu for, hvad Kristendemokraterne mener, og det er en fantastisk start for valgkampen, men det er en lidt surrealistisk dag, siger Isabella Arendt til TV2 ØSTJYLLAND.

Jeg tror faktisk kun, det er medierne, der tror, det her er et enmandsparti. Jeg har jo hele tiden vidst, hvor god hun var. Stig Grenov, partiformand, Kristendemokraterne

Isabella Arendt trådte ind med kort varsel i stedet for Kristendemokraternes formand Stig Grenov, som pludselig fik et ildebefindende. Og dagen derpå roser han også næstformanden, men han er ikke overrasket over, at hun stjal rampelyset ved debatten.

- Jeg ved ikke, hvad vi havde gjort, hvis hun ikke havde været der. Og at det så går så kanongodt, det er jeg jo glad for, men jeg må indrømme, at jeg også havde tillid til, at hun kunne. Jeg tror faktisk kun, det er medierne, der tror, det her er et enmandsparti. Jeg har jo hele tiden vidst, hvor god hun var, siger Kristendemokraternes formand Stig Grenov til TV2 ØSTJYLLAND.

Stig Grenov, der er partiformand for Kristendemokraterne, blev syg kort før valgdebatten gik i gang, og derfor trådte næstformanden til. Foto: Ida Marie Odgaard - Ritzau Scanpix

Klarede sig godt imod de rutinerede

Stig Grenov er ikke alene om at mene, at Isabella Arendt klarede sig godt til debatten.

Ifølge flere eksperter klarede den unge kristendemokrat sig rigtig godt imod de rutinerede partiledere på trods af, det kun er tredje gang, hun deltager i en valgdebat. Der er især to ting Helene Helboe Pedersen, der er professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet, bemærkede.

- Hun er ny, der er ingen, der kendte hende. Hun er et ubeskrevet blad. Og så er hun også lidt en underdog, i og med hun kom ind som vikar, så man forventede ikke så meget af hende, siger Helene Helboe Pedersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Jeg bed også mærke i den måde, hun kommunikerede på. Hun var rigtig god til at personliggøre argumenterne. Helene Helboe Pedersen, professor, Institut for Statskundskab

Professoren bed også mærke i, at Isabella Arendt havde en positiv energi omkring sig. Blandt andet ved at hun havde fødselsdag, og at hun har en positiv og energisk udstråling.

- Jeg bed også mærke i den måde, hun kommunikerede på. Hun var rigtig god til at personliggøre argumenterne, siger Helene Helboe Pedersen.

Her henviser hun blandt andet til, når Isabella Arendt talte om udlændinge, så talte hun om, hvad hun opfattede som et hjem personligt. Og når hun talte om klima, talte hun om, at hun selv er ung og skal leve med klimaomkostningerne.