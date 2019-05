Isabella Arendt: - For få politikere kan tage pis på sig selv

Introduktion

Isabella Arendt Laursen kan prale af at være den yngste folketingskandidat nogensinde. Det var i 2011, hun var 18 år og partiet hed Kristendemokraterne. Hun blev ikke valgt ind.

Kort efter skiftede hun de kristne demokrater ud med De Radikale - men for en kort bemærkning. For i 2013 var hun dog tilbage i folden hos Kristendemokraterne og som spidskandidat i Østjyllands Storkreds.

Isabella er vokset op i et klassisk parcelhus i Fredericia. Der blev talt politik i hjemmet, men ikke partipolitisk. I dag er hun politisk næstformand og børne- og familieordfører i Kristendemokraterne.

25-årige Isabella Arendt Laursen bor i Valby i København, hvor hun til daglig arbejder som forskningsassistent på Institut for Lykkeforskning og er ved at færdiggøre sin kandidat i statskundskab.

Q&A: 10 skæve

Det ved de færreste om dig?

- Jeg samler på smølfer. Jeg har set alle filmene fra 80'erne, og jeg har 40 figurer og flere tegneseriehæfter. Under et besøg i Europa-Parlamentet var jeg forbi tegneseriemuseet i Bruxelles for at se smølfer. De er nuttede, og deres verden er enormt simpel. Det gode kæmper mod det onde - og de gode vinder altid.

Hvis din kæreste skulle beskrive dig, hvad ville han så sige?

- At jeg er en ukuelig optimist og idealist, og en idealist på godt og ondt. Han synes, det er dejligt livsgivende, når jeg kommer hjem og brænder for noget, men han ved også, at jeg bliver utrolig skuffet, når det går galt. Han ville også sige, at jeg har for meget energi og er dybt utålmodig. Jeg duer ikke til at holde ferie mere end fire dage ad gangen. Vores bryllupsplanlægning er delt ud over flere måneder, for ellers havde jeg planlagt det hele på tre dage.

En ting, der virkelig kan forarge Isabella, er, når folk stemmer imod deres værdier, fordi det har en strategisk gevinst.

Hvordan ser din perfekte søndag ud?

- Så vil jeg sove til klokken ni og få mig en god kop kaffe, inden jeg tager i kirke. Ellers skal jeg ikke have noget planlagt - jeg skal bare have tid til at bruge eftermiddagen med kæresten og familien. Om aftenen ville jeg tage ud og spise lækker mad og drikke vin og cocktails - forudsat, at jeg ikke skal på arbejde mandag morgen.

Hvilken politisk modstander har du mest respekt for?

- Mette Abildgaard fra De Konservative. Hun er dygtig, hårdtarbejdende og har styr på sine ting, og så er hun enormt reel. En anden er Jakob Ellemann-Jensen, som er min konkurrent i Østjylland. Han er dygtig og har en høj arbejdsmoral, og så har han humor. Det er befriende, når politikere kan tage lidt pis på sig selv. Det er der for få der kan. Han udtaler sig med tyngde, og det har jeg enorm respekt for, også selvom vi ikke er enige om alting.

Hvilken film kan få dig til at græde, og hvorfor?

- Dumbo. Særligt scenen, hvor mor-elefanten bliver sat ind i en vogn med tremmer, og Dumbo er ked af det. Det er en scene, hvor en mor ikke kan nå sit barn, og hvor et barn har brug for sin mor og ikke kan få hende. Det kan jeg slet ikke arbejde med.

Hvilken bog ligger på dit natbord?

- Der ligger faktisk to lige nu. Den ene er H.C. Andersens eventyr på tysk, fordi jeg er ved at træne mit tyske. Den anden er 'Song of Ice and Fire', fordi jeg har set Game of Thrones, som er virkelig god. I bøger er der altid mere karakterudvikling end i film, så det ville jeg gerne dykke mere ned i.

Isabella ville gerne lade alle familier designe deres egen hverdag helt forfra. Her ses hun ved det årlige folkemøde på Bornholm. Foto: Privat

Hvis du som politiker kunne ændre én ting i morgen, hvad ville det så være?

- Så vil jeg lade alle familier sætte sig ned og designe deres egen hverdag helt forfra.

Hvis du ikke var politiker, hvad ville du så lave?

- Så vil jeg fortsætte med mit nuværende job hos Institut for Lykkeforskning, hvor jeg forsker i lykke og trivsel. Men jeg har også altid godt kunne tænke mig at blive konditor - og lave små fine chokolader, karameller og macarons. Så kunne jeg komme tilbage som den nye Blomsterberg.

Hvordan er det muligt, at politikere har en mening om alting?

- Det har vi heller ikke. Jeg skal vide noget om en sag for at kunne have en holdning til den. Der er mange områder, som jeg ikke ved nok om til at kunne have en holdning til. Hvis jeg eksempelvis skal have en holdning til konsekvenser ved sprøjtemidler, skal jeg kende de konsekvenser. Det kræver meget viden at være for eller imod, og hvis jeg ikke har den viden, så må jeg læse op på den eller adoptere mine medordføreres viden.

Hvad forarger dig mest?

- Når folk er ligeglade. Når nogen er bevidst om et problem og nægter at tage ansvar for det. Det er lige meget, om det er i arbejdslivet eller privatlivet. Jeg bliver også forarget over utroværdighed. Når nogen siger ét, og gør noget andet. Eksempelvis dem, som har en mærkesag og værdier, men som stemmer på andre, fordi det har en strategisk gevinst.

Denne artikel er skrevet i september 2018.