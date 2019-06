Isabella Arendt: - 191 bliver et tal, jeg kommer til at huske

191.

Så mange stemmer var Kristendemokraterne fra at komme i Folketinget, viser fintællingerne.

Det ærgrer partiets fungerende formand, Isabella Arendt.

Isabella Arendt blev kaldt ind som vikar til en partilederdebat på TV2, da Kristendemokraternes formand, Stig Grenov, blev syg. Sidenhen meldte han sig syg med stress, og nu er hun fungerende formand. Foto: Keld Navntoft - Ritzau Scanpix

- Det bliver nok sådan et tal, jeg kommer til at huske for al eftertid. Det er jo brandærgerligt, siger hun i ’Go’ morgen Danmark’.

Det er dog ikke de manglende mandater, den 26-årige formand er mest træt af.

- Mere ærgerligt er det jo, at alle erklærer os som stemmespild en gang til. Det er altså tusindvis af danskeres demokratiske ret, de lige har kaldt spildt.

- Det gør ondt

Kristendemokraterne er gået frem over hele landet, og i løbet af valgaftenen så det ud til, at partiet ville få et kredsmandat i Vestjyllands Storkreds og dermed komme ind med tre mandater i Folketinget.

Derfor var det også en optimistisk Isabella Arendt, TV 2 talte med tidligt på aftenen.

Isabella Arendt var i godt humør onsdag aften, da de første exitpolls kom frem. Foto: Keld Navntoft - Ritzau Scanpix

- Det er en holdindsats af dimensioner, at vi er ved at lave et historisk comeback, sagde hun.

De Radikale endte dog med at nuppe det yderste kredsmandat i Vestjylland, og selvom Kristendemokraterne skrabede 61.208 stemmer sammen, var det ikke nok til at komme over spærregrænsen på to procent.

Det er hjerteblod. Vi er idealister, så det gør ondt, når ikke det lykkes. Isabella Arendt, fungerende formand for Kristendemokraterne.

I stedet endte partiet med 1,8 procent af stemmerne, og skuffelsen over det resultat er tydelig at spore hos formanden dagen derpå.

- Det er hjerteblod. Vi er idealister, så det gør ondt, når ikke det lykkes. Det er ikke bare en eller anden bogstavleg. Det er rigtig mange menneskers inderste ønske, som blev knust i går, siger hun.

Vil gerne forblive formand

Isabella Arendt har ikke fået meget søvn i nat, og derfor synes hun, det er for tidligt at begynde at konkludere, hvad partiet kunne have gjort anderledes i valgkampen.

Hendes egen fremtid i partiet kan hun heller ikke sige meget om endnu.

Isabella Arendt er klar til at være partileder for Kristendemokraterne, hvis det er hende partiet ender med at pege på.

Først på partiets landsmøde i oktober bliver det afgjort, om Isabella Arendt får lov at blive i rollen som formand. Stig Grenov, der for tiden har orlov fra formandsposten, har meldt ud, at han ikke genopstiller.

I første omgang fortsætter Isabella Arendts liv dog som før valgkampen.

- Den barske virkelighed venter på tirsdag. Der må vi stå op og pakke skoletasken og tage på arbejde, siger formanden, der til dagligt arbejder som forskningsassistent ved Institut for Lykkeforskning.

