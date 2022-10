Video: Hundredvis mødte op til demonstration

Hele verden samledes lørdag til demonstrationer flere steder. I Aarhus var der mødt flere hundrede op, hvor også borgmester Jacob Bundsgaard (S) holdt tale.

Vil vise opbakning

Demonstrationen skulle blandt andet sætte fokus på urolighederne i Iran, hvor det iranske styre har brugt vold til at sætte en stopper for demonstrationer for kvinders rettigheder i landet.

- Jeg er her i dag for at vise min opbakning til de unge, som med stort mod og frygtelige ofre kæmper i Iran for deres frihed, og vi har jo set frygtelige angreb og overgreb på de, som går på gaden i Iran for at få helt basale rettigheder, siger Nicolai Wammen og fortsætter: