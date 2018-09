Invitation til pigejulefrokost: - Tøj var ikke obligatorisk

En invitation til en julefrokost for 3.g pigerne på Randers Statsskole har ført til debat mellem elever og ledelse. I strømmen på de omdiskuterede puttemiddage har opmærksomheden nu ramt Østjylland.

Drengene i 1.g modtog en besked om, at man kunne sende ansøgninger, så man kunne blive udvalgt til at komme med til 3.g pigernes julefrokost.

- Man skulle fortælle om sig selv, og hvorfor man gerne ville med, og så skulle man sende et billede af sig selv, hvor der stod, at tøj ikke var obligatorisk, fortæller Gustav Brask, som går i 1.g på Randers Statsskole til TV2 ØSTJYLLAND.

Dette var en besked, som ledelsen ikke havde tænkt sig at se igennem fingrene med. Så de udsendte en opfordring til forældrene om at tage en snak med sine børn.

- Hvis det er aktiviteter, som foregår med vores elever og henvendt til andre af vores elever, så er det inde i det felt, hvor vi som skole skal være med til at præge en ungdomskultur til at ansvarliggøre eleverne til, hvordan man arrangerer og gennemfører fester af denne her karakter, siger Mogens Pold, vicerektor, Randers Statsskole.

Det er noget, som en stor del af pigerne i 3.g synes var en overreaktion.

- Jeg kan godt forstå, at man måske synes, det er lidt grænseoverskridende, at man skal sende en ansøgning ind, men det er jo frivilligt. Hvis man har lyst, så skal man da bare gøre det, siger Josefine Elisabeth Træholt, som går i 3.g.

Odder vil forebygge

På Odder Gymnasium forsøger man at gøre op med kulturen, hvor de unge opfører sig grænseoverskridende på de sociale medier.

- Det er rigtig godt, det der med, at man kommer tingene i forkøbet, så man ikke kun prøver at redde problemet, når det er sket, men man skal passe på med ikke at gøre det til noget farligt, siger Sebastian Ravn, 2.x på Odder Gymnasium.

Skolen havde i samme anledning besøg af ligestillingsminister, Eva Kjer (V), som blandt andet havde fokus på blufærdighedskrænkende billeder på nettet.

- Vi skal gerne have dem til at reflektere over: er det egentlig i orden, det jeg har gang i? Og også få dem til at tænke over konsekvenserne for ofret, siger Eva Kjer til TV2 ØSTJYLLAND.

I Odder vil man allerede gøre en indsats for at komme problematikken til livs i børnehavealderen, hvor man vil have dialog med forældrene.

Sebastian Ravn mener dog, at forældrene blot skal sætte sig ind i mediebruget.

- Hvis man virkelig gerne vil hjælpe de unge med at trives godt på de forskellige medier, så skal man sætte sig ind i, hvad det enkelte medie kan, siger han.

Grænseoverskridende men sjovt

På Randers Statsskole kan Josefine Elisabeth Træholt på nogle punkter godt forstå, at det kan synes forkert.

- De bliver jo udelukkende valgt på, om man er single, og om man ser godt ud eller ej, så jeg kan sagtens forstå, at de føler, at det ikke er okay, at man bliver valgt fra fordi man har en kæreste, og man ikke ser ud som alle de andre, siger hun.

Men hun synes ikke, at der er de store problemer i festlighedernes fremgang.

- Jeg har det jo sjovt, så jeg synes, at det er fint nok, siger Josefine Elisabeth Træholt.

