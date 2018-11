International musik-legende gæster Ceres Park

Legendariske Phil Collins kommer til Danmark i 2019.

Det meddeler Live Nation i en pressemeddelelse.

Den britiske musiker spiller koncert i Ceres Park i Aarhus den 8. juni 2019 i forbindelse med sin Europa-tour "Still Not Dead Yet Live".

Takket være mine fans, familie og støtte fra ekstraordinære kunstnere, har jeg genopdaget min passion for musik og at stå på scenen. Phil Collins

Han er en af Storbritanniens største musikere og har solgt mere end 100 millioner albums verden over.

Savnede musikken

Phil Collins meldte ellers ud for nogle år siden, at han ville gå på pension, men savnet til musikken fik ham alligevel til at vende tilbage.

- Jeg troede, at jeg ville trække mig tilbage i ro og fred.

- Men takket være mine fans, familie og støtte fra ekstraordinære kunstnere, har jeg genopdaget min passion for musik og at stå på scenen, siger Phil Collins om sin tilbagevenden.

Sangeren har ligget nummer et på hitlisterne i Storbritannien og USA flere gange og står bag globale hits som "One More Night", "Another Day In Paradise", "I Wish It Would Rain Down" og mange flere.

Billetsalget til koncerten i Aarhus starter fredag den 30. november klokken 10.00.