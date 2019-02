Insekterne titter frem: Man skulle tro det var marts

Forleden oplevede vi den varmeste dag så tidligt på året siden 2002. Temperaturen nåede op på 12,7 i det østjyske, hvilket også har fået insekterne til at titte frem.

Det er simpelthen, som om det var marts. Sidste år skete det først d. 26. marts. Altså næsten halvanden måned senere. Morten D.D. Hansen, naturvejleder og museumsinspektør, Naturhistorisk Museum

Ifølge naturvejleder Morten D.D. Hansen oplevede man sidste år først samme niveau i slutningen af marts.

- Det er simpelthen, som om det var marts. Sidste år skete det først den 26. marts. Altså næsten halvanden måned senere, fortæller han.

For blot et par timer siden var Morten D.D. selv ude i Universitetsparken for at gå på opdagelse i det tidlige forår.

- Der er liv og glade dage derude. Vi så både svirrefluer, humlebier og honningbier. Det er skidesjovt, og vi klager ikke, fortæller han til TV2 ØSTJYLLAND.

De er en varmekrævende art, der har overvintret indendørs og siddet beskyttet i mørket. Marianne Graversen, naturvejleder, Naturhistorisk Museum

Den syvplettede mariehøne

Selvom mariehønsene normalt ses i begyndelsen af marts, er det ikke første gang, man ser dem i februar.

Fremkomsten skyldes nemlig en kombination af høje temperaturer og solens stråler, hvor der er bladlus, der får mariehønsene til at parre sig og lægge æg.

- De første, vi ser, er de syvplettede mariehøns, der kravler indenfor sidst på sommeren og i efteråret, fortæller Marianne Graversen, der er naturvejleder på Naturhistorisk Museum.

Overvintrer indenfor

Da der generelt er højere temperaturer i byerne, er det oftest her, man oplever store mængder.

En 5-årig pige holder nænsomt mariehøns i massevis. Lige nu er der rigtig mange mariehøns i træer og buske. Foto: Sten Brøgger

- De er en varmekrævende art, der har overvintret indendørs og siddet beskyttet i mørket. Når temperaturen stiger, og folk begynder at åbne vinduerne, kan mariehønsene opleves i store mængder, selvom man ikke har lagt mærke til dem indenfor, fortæller Marianne Graversen til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er dog først i højsommeren, at de fleste mariehøns kan opleves - nærmest som en invasion.