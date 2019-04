Formen er ligegyldig

Insekterne er ligeglade med, hvilken form dit vandhul har, og når først der vokser planter rundt langs kanten, lægger man ikke så meget mærke til faconen. Vandhullet her er superellipseformet. Det vil sige, at der er tegnet en halvcirkel i hver ende, som er forbundet med de to lige sider. Gartneren brugte først en snor og derefter en farvet spray til at afmærke faconen i græsplænen.

Man graver et hul

Det hårdeste og sværeste ved at få et vandhul er, at man skal grave et hul, der er så dybt, at det selv i en streng vinter ikke fryser helt ned til bunden, hvor insekter og tudser gerne vil overvintre. Det vil sige, at hullet skal være mindst 80 cm dybt. Nogle vandplanter foretrækker lavere vand, så du kan fint have forskellig dybde i vandhullet.

Størrelsen af vandhullet afhænger af, hvor meget plads du har, og hvor bred din folie er. Vandhullet på billedet er tre gange seks meter. Der er en bred kant hele vejen rundt, hvor vanddybden er 10 cm, og så falder det ellers skråt ind mod midten, hvor det er 80 cm dybt.

Når man graver et hul, får man jord til overs. Hvis en vognmand skal fjerne jorden, er det en udgift, man skal huske at regne med.

Dybden skal mindst være 80 cm, for at undgå at vandhullet bundfryser.

Pindsvinene bliver glade for stenene

Når hullet er gravet, skal man gå overfladen grundig efter for skarpe sten, inden man lægger først filt og derefter folie ud. Folien er tung at flytte på, så det er lidt besværligt at få folderne i folien til at ligge pænt.

Stenene langs kanten er med til at holde folien på plads og er gode at sætte planterne imellem. Insekterne gemmer sig under stenene, og fuglene kan lide at sidde på dem og drikke vand og vaske sig. Endelig gør stenene god nytte, hvis en mus eller et pindsvin skulle komme ud i vandhullet, for stenene gør det nemmere at komme op på land igen.

Der må være en kant

Kanten omkring vandhullet kan laves på mange forskellige måder. Kravet er, at vandet skal være adskilt fra jorden omkring vandhullet, da jorden vil virke som et trækpapir. Udfordringen er, at kanten helst skal være være i vater, og at det er pænest, hvis kanten ikke er alt for synlig.

Her er valgt den løsning, at kanten er lavet af halve rundstokke, som er banket ned i jorden, de er derefter forbundet med forskallingsbrædder. Til sidst er folien trukket ud over og sømmet på ydersiden, det kan ses i videoen om selve tilblivelsen.

Løsningen med rundstokke og forskallingsbrædderne har nu vist sin holdbarhed i snart tre år, og der er kun tilført ekstra vand i løbet af den ekstremt tørre sommer i 2018, ellers har regnen sørget for opfyldning. De fleste steder er planter og græs vokset ud over og har dermed kamufleret kanten.

Foliekanten kan med tiden kamufleres med planter.

Jubii, nu med vand

Det var altså ikke min ide, men gartnerens: At ringe til brandvæsnet og høre om de ikke kunne komme og hælde noget vand i det nye hul. Og de gjorde det! På under fem minutter var der fyldt 6000 liter vand i hullet, og så havde de endda ikke sat fuldt tryk på. Det ville have taget uendelig mange timer med en vandslange.

Du kan jo selv se, om du tør spørge din brandstation, om de har tid til at komme forbi med lidt vand?

6000 liter vand på under fem minutter - det rykker. Tak til Aarhus Brandvæsen.