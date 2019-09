Insekter og algepulver er på menuen til madfestival

Elbiler, solceller og genbrug. De seneste år er der kommet mere fokus på, hvordan vi gør vores tilværelse mere bæredygtig. Nu sætter Aarhus Food Festival også fokus på, hvordan vi kan spise mere bæredygtigt.

Fredag slog festivallen dørene op for ottende gang. Som noget nyt i år åbner området 'Sundhed og bæredygtighed', hvor festivalen i samarbejde med Region Midtjylland Sundhedsinnovation, Innovationsfonden, Tænketanken Frej og Future Food Innovation vil sætte fokus på fremtidens fødevarer.

Chipsene her er lavet af tang, og er altså et bud på en bæredygtig råvarer.

Det nye område på Food Festivalen taler ind i en tid, hvor fokus på bæredygtighed og klima er stort blandt danskerne.

- Vi ønsker, at der i højere grad bliver sat fokus på alternative og bæredygtige madvalg, og hvordan man som forbruger selv kan gøre en forskel, siger sektionsleder Lars-Henrik Lau Heckmann fra Teknologisk Institut, som også er en af hovedtalerne under Food Festivalen.

Siden 2012 har Teknologisk Institut forsøgt at udvikle produkter, hvor insekter er hovedingrediensen.

Lars-Henrik Lau Heckmann er sektionsleder på Teknologisk Institut, og er en af hovedtalerne under Food Festivalen.

- Vores mål er at ændre danskernes holdning, om at insekter er klamme, kriblende dyr, som ikke hører til i et køkken, til at det i stedet er et naturligt valg på middagstallerknen og en integreret del af danskernes madkultur, siger Lars-Henrik Lau Heckmann.

Mange nyopstartede virksomheder har grebet bolden og påbegyndt udviklingen af produkter, som udfordrer danskernes smagsløg og madkultur.

I området ”Sundhed og bæredygtighed” kan man blandt andet smage tang-chips fra Sea Man og lyst algepulver fra Biotrino.