Insekter fundet på sygehus: Aflyser alle operationer

På Regionshospitalet i Horsens var det i dag en noget anderledes morgen, personalet mødte ind til. Der var nemlig mødt uindbudte bittesmå gæster op på operationsstuerne.

Der lå tordenfluer i vindueskarmene rundt om på flere af operationsstuerne. Og derfor er samtlige planlagte operationer aflyst i dag.

- Vi kan ikke sige, at vi har rene og sikre operationsstuer, når vi har tordenfluer derinde. Og det er patienternes sikkerhed og kvaliteten, der kommer først. Derfor var vi været nødt til at have en skadedyrsbekæmper ind, da vi opdagede det tidligt i morges, siger Nils Falk Bjerregaard, lægefaglig direktør på Regionshospital Horsens til TV2 ØSTJYLLAND.

Selvom hospitalet reagerede hurtigt, så vil de være på den sikre side og har derfor aflyst alle operationer.

- Efterfølgende skal vi have rengjort stuerne. Så vi har ikke med sikkerhed kunnet sige, at vi kan nå at blive i stand til at gennemføre operationer i dag, siger Niels Falk Bjerregaard.

Dog har hospitalet sikret sig, at der dagen igennem er mulighed for at gennemføre de akutte operationer.

- Vi havde nogle få stuer, der ikke var fluer på, og dem har vi valgt at reservere til vores akutte operationer såsom akutte kejsersnit, fortæller Nils Falk Bjerregaard.

Regionshospitalet Horsens.

Patienter har fået ny aftale

Personalet har tidligere i dag givet direkte besked til de patienter, der skulle være opereret i løbet af i dag.

- Dem har vi måttet beklage over for, og så har de fået en ny tid enten med det samme. Hvis de har haft brug for at skulle planlægge, så planlægger vi det i en af de kommende dage, så det passer dem bedst muligt, siger Nils Falk Bjerregaard.

Og han tilføjer, at en del af patienterne er blevet sendt hjem.

Skadedyrsbekæmperen mener, at årsagen til tordenfluernes indtrængen er den høje luftfugtighed og varme, som har været tilbagevendende i de seneste uger.

De ubudne gæster er noget, som Regionshospitalet Horsens aldrig før har oplevet.

- Vi har ikke set det her før. De er kommet ind ad lukkede vinduer. Så nu gør vi noget i forhold til at tætne vores gummimembraner yderligere. Det er vores tekniske afdelinger i gang med, siger Nils Falk Bjerregaard.