Ingen udsigt til flere kolonihaver foreløbig - trods stor efterspørgsel

Kolonihaver er yderst populære. Sådan ser det ud hos flere aarhusianske haveforeninger, der oplever, at flere og flere skriver sig på ventelisterne - og det giver lange ventetider.

- Bare i år har vi forøget ventelisten med cirka 60 personer. Når interesserede spørger, hvor lang ventetiden er, så bliver jeg efterhånden nødt til at sige, at man skal regne med mellem otte og ti år, siger Sten Jonshøj, der er venteliste-bestyrer hos Haveforeningen Risskov.

Haveforeningen Risskov har i øjeblikket 410 personer på venteliste til i alt 195 haver.

En rundspørge, som TV2 ØSTJYLLAND har lavet hos 20 ud af de 31 haveforeninger, der hører under Aarhus Kommune, viser, at der står alt lige fra 28 til 410 personer på haveforeningernes ventelister.

På kortet nedenfor kan du få overblikket over ventelisterne ved at klikke på de små grønne huse, som repræsenterer de haveforeninger, vi har talt med.

(Nogle personer står skrevet op på ventelister hos flere forskellige haveforeninger)

Men selvom interessen er stor, så er der ikke udsigt til flere kolonihaver - i hvert fald ikke lige foreløbig - hvis man spørger Aarhus Kommune.

- Vi har ikke modtaget forespørgsler om at etablere flere kolonihaver. Der skal være et ønske, før det bliver drøftet, siger Anders Maltha Rasmussen, der er afdelingschef i Teknik og Miljø.

Men vidner tallene fra ventelisterne ikke om et ønske?

- Det kan man jo godt sige. Men der er også muligheder. Vi ved konkret, at Skjoldhøj haveforening netop har haft to ledige haver. Så jeg tager det som et udtryk for, at der er muligheder for at få en kolonihave, hvis man er indstillet på at tage det, der er ledigt, siger han.

Haveforeningen Risskov blev stiftet 10. oktober 1918. Havnearbejderen Hans Mikkelsen var blandt de første til at købe en have i foreningen. 50 kroner kostede det dengang. I nyhedsindslaget her kan du høre mere om efterspørgslen på kolonihaver hos Haveforeningen Risskov.

Teddy Steen Juhl, der er formand for Kolonihaveforbundets Aarhus-kreds, er enig med Anders Maltha Rasmussen i, at der er mulighed for at få en kolonihave, hvis man vil tage det, der er ledigt.

- Selvfølgelig kan man ikke lige få en i morgen, men inden for en overskuelig fremtid vil det være muligt, hvis man er parat til at gå ind i hvilken som helst forening i Aarhus, siger han og tilføjer:

- Det kunne da være dejligt, hvis vi havde haver til alle. Men det er ikke muligt, fordi der er områder, hvor folk ikke er interesserede i at flytte hen, siger han.