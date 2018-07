Ingen rotter i det østjyske havnebad: Arbejder for at holde dem væk

Først var det i Aalborg, og nu er det så også sket i København. Rotter i havnebade hærger og lukker de populære friluftsbassiner. Frygten burde måske brede sig hos folkene bag havnebadet i Aarhus, men det gør den ikke. Man har taget sine forholdsregler.

Det fortæller driftsansvarlig hos Sport og Fritid i Aarhus Kommune, Johnny Jørgensen, til TV2 ØSTJYLLAND.

For at undgå rotterne kommer, tømmer vi hver aften og ikke først næste morgen de 10 poser med affald, så de ikke står fyldte over natten. Johnny Jørgensen, Aarhus Kommune

- Vi er godt opmærksom på, hvad der er sket i Aalborg og København, men vi har heldigvis ikke set noget til hverken rotter eller rotteekskrementer i Aarhus. Vi har dog bedt vores livreddere og vagter om at holde øje.

- For at undgå rotterne kommer, tømmer vi hver aften og ikke først næste morgen de 10 poser med affald, så de ikke står fyldte over natten.

Ingen fælder endnu

Flere andre steder i Aarhus står der kasser som rottefælder, men så langt har man ikke valgt at gå ved havnebadet endnu.

- Rottebekæmperne kommer også først ud, når der er spor efter rotter. Indtil videre er vi sluppet for at skulle tilkalde dem, siger Johnny Jørgensen.

For en uge siden var det Aalborg Havnebad, der måtte lukke midlertidigt ned af hensyn til gæsternes sikkerhed.

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der har anbefalet Aalborg Kommune at holde lukket, indtil rotterne er bekæmpet.

Bærere af bakterier

Til TV 2 forklarede Jan Greve, der er overlæge og sektionleder for Styrelsen for Patientsikkerhed, hvorfor man valgte at udstikke retningslinjerne.

- Når der er påvist rotter i selve havnebadet, så medfører det en fare for bakterieoverførsel til mennesker. Derfor mener vi ikke, at havnebadet skal benyttes, før der er rimelig sikkerhed for, at der ikke findes rotter i selve havnebadet, sagde Jan Greve.

Vi mener ikke, at havnebadet skal benyttes, før der er rimelig sikkerhed for, at der ikke findes rotter i selve havnebadet. Jan Greve, Styrelsen for Patientsikkerhed

Rotterne er ikke i sig selv er giftige, men de er bærere af bakterier, der kan være farlige for mennesker.

Disse kan give sygdomme som hyppigst ses i form af diarre, men også mere alvorlige febersygdomme, hvor leveren påvirkes, kan forekomme.

Opdaget i trappetårnet

- Det er kendt fra blandt andet svømmekonkurrencer i søer og åer, at svømning i rotteholdigt vand kan medføre disse sygdomme, lød det fra Jan Greve.

Skadedyrene blev opdaget i trappetårnet i Aalborg.

- Vi fik en mistanke om rotter, fordi vi kunne se, at det havde rumsteret i trappetårnet, lød det i sidste uge fra Kaj Bjerregaard Jensen, der er bademester ved Aalborg Havnebad.

Skidt nyt fra Sluseholmen

Tirsdag kom der så også dårligt nyt fra Sluseholmen Havnebad i København.

Skadedyrsenheden og Center for Miljøbeskyttelse i København har nemlig lukket Havnebadet Sluseholmen - også på grund af rotter.

Det fremgik af et opslag på Facebook, at man lukker badet, fordi det vurderes, at rotter kan være bærere af smitsomme sygdomme.

Københavnere henvises i stedet til Havnebadet Fisketorvet og Bavnehøj Friluftsbad.