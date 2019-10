Ingen penge til psykiatrien på finanslov - minister får verbale tæv

Psykiatrien kommer på finansloven, når regeringen har lavet en 10-års plan. Ikke før.

Det var torsdag meldingen fra sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke efter et samråd, hvor ministeren skulle fortælle om regeringens økonomiske prioriteringer.

- Der er en lang række problemer, vi skal have løst, og derfor foreslår regeringen en 10-års plan for at løfte psykiatrien. Den plan kræver noget arbejde og tid, og derfor er det ikke i denne finanslov, der kommer penge til psykiatrien, men i de kommende, siger Magnus Heunicke.

Målløs

Udmeldingen fra Magnus Heunicke er kommet bag på mange, da Socialdemokratiet under valgkampen lovede at give psykiatrien et økonomisk løft på en halv milliard om året.

Formanden for Folketingets sundheds- og ældreudvalg, Jane Heitmann (V), var med egne ord målløs, da hun åbnede finansloven.

- Vi kan konstatere, at der ikke er afsat så meget som en bøjet 25-øre på regeringens finanslovsudspil. Socialdemokraterne har med deres egen psykiatriplan lovet, at psykiatrien skulle på finansloven, men ingenting er der sket. Det vil jeg gerne have en forklaring, siger hun.

Psykiatriordfører for Enhedslisten, Peder Hvelplund, er ikke mildere i retorikken.

- Det er selvfølgelig fuldstændig katastrofalt, men det kommer ikke som en stor overraskelse, for psykiatrien er blevet udsultet i flere år. Mange taler om psykiatrien, det er bare sjældent, nogen synes, den er vigtigst, siger han.

Bro mellem to stole

Sundhedsminister Magnus Heunicke skuffer - blandt andre - også de midtjyske regionspolitikere ved ikke at sætte penge af til psykiatrien på finansloven.

- En 10-års plan er rigtig godt, for vi har brug for at gøre noget langsigtet, men vi har også nogle problemer, som vi kender løsningen på, siger formand for psykiatri- og socialudvalget i Region Midtjylland, Jacob Ilsøe Klærke.

Han har dog stadig et håb om, at der vil komme nogle penge til regionerne, når finanslovsforhandlingerne er færdige.

Region Midtjylland vil gerne bruge flere penge på overgangen mellem regionens tilbud og de kommunale tilbud.

Et af de tilbud er "Psykiatriens Hus" i Aarhus - en velfungerende bro mellem de to stole, som patienterne ellers risikerer at falde ned imellem.

