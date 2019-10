Ingen penge til omdiskuteret velkomstcenter: - Det er glædeligt

Der er endnu ikke kommet en krone til finansiering af et nyt velkomstcenter ved Kalø Vig.

Det bekræfter Nationalpark Mols Bjerge over for TV2 ØSTJYLLAND.

Jeg kan godt forstå, at de fonde, der skal kaste midler i det her projekt, er lunkne ved det. Michael Mikkelsen, Byrådsmedlem, Syddjurs Kommune (DF)

Og den nyhed glæder Carsten Nørgaard sig over. Han har i flere år kæmpet for, at et nyt velkomstcenter på det naturfredede område ikke bliver til noget.

- Det er jo glædeligt. Og det er ikke bare ud fra et personligt perspektiv, men tænk sig også for vores fremtidige børn og børnebørn, som kan stå oppe på markerne og kigge ud til Kalø uden at se et center, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Den manglende økonomiske opbakning betyder nemlig, at projektet har lange udsigter til overhovedet at blive til noget. Men Carsten Nørgard tror stadig ikke, at planerne om et velkomstcenter bliver droppet.

- Alligevel så frustrerer det mig, fordi vi, der er modstandere, bliver jo stadivæk nødt til at holde os oppe på dupperne, siger han.

I april måned i år godkendte et flertal i byrådet i Syddjurs Kommune, at den ikoniske Kalø Slotskro kan blive revet ned til fordel for et nyt, arkitekttegnet velkomstcenter på området.

Et velkomstcenter, som vil komme til at koste mellem 40 og 50 millioner kroner at etablere.

Træk i markøren i midten for skiftevis at se, hvordan kroen ser ud i dag, og hvordan området skal se ud i fremtiden (Illustrationen til højre er lavet af Arkitema Architects).

Planen er, at velkomstcentret skal ligge på en mark der, hvor den nuværende Kalø Slotskro er placeret.

Men den plan har gennem flere år mødt modstand fra lokalbefokningen både i form af høringssvar, protester og underskriftsindsamlinger. Og netop den aktive indsats fra de lokale tilskriver en byrådspolitiker årsagen til, at ingen vil poste penge i projektet.

- Der er trods alt 6.500 borgere i og omkring Syddjurs, som har en mening omkring at bevare Kalø Slotskro, så jeg forstår til fulde de udfordringer, man står med. Og jeg kan godt forstå, at de fonde, der skal kaste midler i det her projekt, er lunkne ved det, siger byrådsmedlem i Syddjurs kommune, Michael Mikkelsen (DF) til TV2 ØSTJYLLAND.

Jeg føler altid, jeg har været en lus mellem to negle, men jeg har aldrig været en del af det slagsmål, om kroen skulle rives ned eller ej. Luigi Pillon, forpagter, Kalø Slotskro

Slotskro er lukket for nu

Midt i debatten om et nyt velkomstcenter står Kalø Slotskros forpagter, Luigi Pillon. Men efter en årelang strid, trækker han nu stikket.

- Jeg føler altid, jeg har været en lus mellem to negle, men jeg har aldrig været en del af det slagsmål, om kroen skulle rives ned eller ej, sagde Luigi Pillon søndag til TV2 ØSTJYLLAND.

Skodderne er trukket for, og dørene er låst på Kalø Slotskro, der havde sidste åbningsdag den 12. oktober.

Derfor har han valgt at opsige sin kontrakt som forpagter for kroen. Han har fået nok af debatten om kroens fremtid.

- Det er et problem, når du skal ansætte en kok, at man ikke ved, hvor lang tid man kan tilbyde dem et job, så vi kan ikke finde kompetent personale, sagde Luigi Pillon og fortsætter:

- De sidste fem år har vi været i gang fra klokken fem eller seks om morgenen til ti om aftenen, og det kan vi ikke holde til.

Illustrationen her viser, hvordan et nyt velkomstcenter vil komme til at se ud i landskabet. Foto: Arkitema Architects

Søger ny forpagter

Luigi Pillons kontrakt udløber til nytår, men allerede nu har slotskroen haft sidste åbningsdag. Det betyder, at Naturstyrelsen, som ejer kroen, søger ny forpagter til næste år.

Såfremt Besøgscenter Mols Bjerge etableres i forpagtningsperioden, ønskes kontrakten videreført i Besøgscenterets restaurant. Naturstyrelsen

- Det har været en fin kro indtil nu, og nu hvor Luigi takker af, så vil vi gerne fortsætte med at køre kroen. Derfor holder vi åbent hus den 25. oktober, hvor interesserede kan komme og høre nærmere, siger Peder Iversen, der er driftsansvarlig for Naturstyrelsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Men med de endnu uvisse planer om at rive kroen ned, betyder det også, at en ny forpagter vil skulle være forberedt på ændringer undervejs. Forpagtningsperioden lyder på fem år, men det er ikke sikkert, kroen står så længe.

- Såfremt Besøgscenter Mols Bjerge etableres i forpagtningsperioden, ønskes kontrakten videreført i Besøgscenterets restaurant, står der på Naturstyrelsens hjemmeside.

Prisen på forpagtning af kroen lyder på en fast årlig afgift på 120.000 kroner samt en tillægsafgift for årlig omsætning over to millioner kroner.

KALØ SLOTSKRO 1906: Den kendte arkitekt Hack Kampmann bygger en bolig for skovfoged Niels Lund og hans hustru, Jenny. Huset bliver kendt som ”Strandhuset”. Parret er særligt glade for de lokale spejdere, som de ofte giver drikke og husly.



1913: Sir Baden Powell, grundlægger og chef for Verdensspejderbevægelsen, besøger parret for at overrække en hæderspris for deres hjælp til spejderne. Efterfølgende bygger parret et skur, hvor spejderne kan få kaffe og kage. Det bliver et populært sted, som mange mennesker, udover spejderne, besøger, og om sommeren bliver der solgt øl og kaffe til de besøgende.



1927: Det er blevet så populært et sted, at Jenny Lund og hendes døtre opfører en træpavillon, hvor de driver en egentlig kaffebar.



1967: Pavillonen bliver revet ned, og Kalø Slotskro opføres. Kroen og Strandhuset forpagtes til Birthe og Niels Erik Hansen.



1980: Der bliver tilbygget og ombygget. Blandt andet bliver en iskiosk stablet på benene, og det betyder en del for omsætningen om sommeren.



1997: Rønde Kommune vedtager i en lokalplan, at der er mulighed for at bygge et mindre velkomstcenter i forlængelse af slotskroen.



2001: Kroen og Strandhuset forpagtes til Inger og Luigi Pillon, som også er de nuværende forpagtere. Strandhuset lejer de ud til nogle andre.



2013: Luigi Pillon læser i avisen, at kroen skal rives ned. Pillon spørger, hvornår det skal rives ned, men får intet klart svar.



2014: Lejerne af Strandhuset siger deres lejekontrakt op, og de ansatte kokke siger op grundet uvisheden om, hvornår kroen skal rives ned, og hvornår Pillon dermed mister retten til at være forpagter. Pillon trækker på sin familie, som bliver en fast del af personalet på kroen.



2015: I foråret 2015 får Pillon besked fra Nationalpark Mols Bjerge om, at han kan fortsætte med at være forpagter af kroen og Strandhuset indtil 2017.



2017: I april 2017 bliver der skrevet en afskedsartikel i lokalavisen, da det er Luigi Pillons sidste sæson. Umiddelbart efter opsøger Nationalparken ham for at fortælle, at han kan få lov til at fortsætte som forpagter indtil 2019.



2018: Den nye lokalplan skal godkendes i Syddjurs Byråd, og de indsamlede underskrifter vil blive overrakt til borgmesteren.



2019: Et flertal i Syddjurs Kommune vedtager i slutningen af april, at Kalø Slotskro kan rives ned.



2019/20: Nationalpark Mols Bjerge satser på, at det første spadestik tages i løbet af 2019 eller 2020.