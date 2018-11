Ingen økonomer vil med til Horsens

Økonomerne i De Økonomiske Råds miljøsekretariat har sagt op, fordi de ikke vil flytte de 250 kilometer fra København til Horsens, når rådet skal udflyttes.

Derfor udskydes den næste miljørapport, som også bliver kortere end normalt, fortæller direktør John Smidt til Altinget.

- Det betyder naturligvis, at vi er hårdt presset, siger John Smidt og tilføjer:

- Det vil sætte sig spor i hele 2019, og det er sandsynligt, at det også vil kunne ses på produktionen i 2020.

02:03 VIDEO: I januar fortalte statsminister, Lars Løkke Rasmussen (V), at man ønskede at flytte De Økonomiske Råd til Horsens - blandt andet for at være tæt på Aarhus. Arkiv Luk video

Derfor udskyder rådet nu sit årlige miljøøkonomiske møde i februar samt den vismandsrapport, der skulle udkomme samtidig.

Den er udskudt fra 26. februar til slutningen af april.

04:36 VIDEO: Allerede i januar var der en følelse af chok i De Økonomiske Råds Sekretariat efter beskeden om, at sekretariatet skal flytte væk fra København. Se et interview med tillidsmand Nora Vågnes Traaholt her. Arkiv Luk video

Den næste miljøøkonomiske rapport bliver også som konsekvens af opsigelserne tyndere end normalt.

Den beskæres fra de normale tre kapitler til to kapitler, et bliver om CO2-lækage og dansk klimapolitik og et om sammenhængen mellem miljøpåvirkninger og indkomstfordelingen.

De her økonomer er knalddygtige og har derfor rigtig gode muligheder for at få andre job. John Smidt, direktør, De Økonomiske Råd

I alt har seks miljøøkonomer sagt op, hvilket er alle fagmedarbejderne i sekretariatets miljøøkonomiske analyseenhed. Kontorchefen har dog ikke.

06:00 VIDEO: Skattestyrelsens afdeling i Horsens får tilført 20 nye ansatte, mens De Økonomiske Råds Sekretariat flytter til byen med mere end 30 medarbejdere. Det skabte glæde hos borgmester, Peter Sørensen (S), da vi besøgte ham 17. januar i år. Arkiv Luk video

John Smidt fortæller, at man har forsøgt at holde på dem med fastholdelsestillæg og fleksible arbejdsforhold. Men det var altså ikke nok.

- De her økonomer er knalddygtige og har derfor rigtig gode muligheder for at få andre job, siger John Smidt til Altinget.