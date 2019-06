Ingen læger til stede under festival

Normalt plejer der at være flere læger på Tunø, når omkring 1.000 gæster deltager i den årlige Tunø Festival. Men i år er der ingen læger.

Det er konsekvensen af, at Region Midtjylland som en forsøgsordning har sløjfet den sommerlæge, der normalt er på øen fra midten af juni til midten af august. Den beslutning skaber bekymring hos en af dem, der tidligere har været en del af lægeholdet under festivalen.

Lægeholdet har reddet mange liv. Det er ikke alt, der kan vente på en helikopter. Lars Løhndorf, tidl. formand for læge- og sygeplejerskeudvalget på Tunø Festival

- Det betyder, at noget der egentlig ikke er akut hurtigt kan blive akut. Der vil blive lang responstid, når man skal ringe efter en helikopter, og det vil være til skade for dem, der kommer galt af sted, siger Lars Løhndorf, der er tidligere formand for læge og sygeplejerskeholdet på Tunø Festival, til TV2 ØSTJYLLAND.

Lars Løhndorf var gennem ti år sygeplejerske og ansvarlig for lægeholdet på festivalen. Han frygter, at det vil koste menneskeliv under festivalen, at der nu ikke vil være en læge til stede.

- Det beredskab, der har været der tidligere, har været fuldt uddannede læger og sygeplejersker, som er uddannet til at tage sig af akutte ulykker på lokationen. Lægeholdet har reddet mange liv. Det er ikke alt, der kan vente på en helikopter, siger Lars Løhndorf.

Lars Løhndorf er ked af, at der i år ikke vil være læger på øen under Tunø Festival.

Samarithold som erstatning

I stedet for lægeholdet har Tunø Festival ansat samaritter, og der vil også være ambulancer på øen. En talsmand for festivalen afviser, at sikkerheden for de mange gæster på festivalen bliver forringet, når der ikke er en læge til stede.

Der vil gå længere tid, før der kommer en læge på stedet. Bent Sundgaard, bestyrelsesmedlem, Tunø Festival

- Vi får en sikker festival, det er der ingen tvivl om. Der vil ikke være lægebetjening på stedet, men hvis der opstår en akut situation, ringer vi 112, og så kommer der en helikopter. Men det er rigtigt, at der vil gå længere tid, før der kommer en læge på stedet, siger bestyrelsesmedlem på Tunø Festival Bent Sundgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Den tidligere sommerlæge Ole Gyring Nieben har ikke ønsket at stille op til et TV-interview. Men via mail lægger han ikke skjul på, at han frygter for konsekvenserne, hvis sommerlæge-ordningen bliver afskaffet.

Bent Sundgaard fortæller, at festivalens mangeårige lægehold har meldt fra som en konsekvens af, at regionen har fjernet sommerlægen. De var nemlig bundet op på sommerlægens klinik og de indberetningssystemer, en læge har til rådighed.

Sikkerheden for vores publikum og medarbejdere er hundrede procent i top. Bent Sundgaard, bestyrelsesmedlem, Tunø Festival

- Som erstatning for lægeholdet, har vi etableret et samaritterhold som er på festivalen under hele åbningstiden. Ligeledes har vi professionel hjælp fra Østjysk Brand, der stiller med brandkøretøjer samt ambulance og dermed også med nødvendigt vagthold, siger Bent Sundgaard.

Hver sommer besøger næsten 20.000 turister Tunø. En del af dem kommer under festivalen, der også tiltrækker folk uden billet til selve festivalen. Og selvom øens indbyggertal på 112 bliver mangedoblet under festivalen fra 4.-7. juli, skal gæsterne ifølge Tunø Festival ikke være bekymrede.

- Sikkerheden for vores publikum og medarbejdere er hundrede procent i top. Vi kan ikke tilbyde direkte lægehjælp, men det er regionens beslutning, der også har konsekvenser for os. Det må vi indrette os efter, siger Bent Sundgaard.

Frygt for menneskeliv

Gennem de seneste 15 år har Ole Gyring Nieben været sommerlæge på Tunø. Han frygter, at det kommer til at koste menneskeliv, at der fremover ikke vil være en fast læge på øen i sommermånederne, når turisterne befolker øen.

- Jeg tror, at jeg gennem mine 15 år som sommerlæge har reddet syv menneskeliv. Blandt dem var to unge forgiftet dødeligt af hjemmelavet GHP eller fantasy, og to var ramt af anafylaktisk shock (en voldsom allergisk reaktion, red.), siger Ole Gyring Nieben til TV2 ØSTJYLLAND.

Som tidligere havnefoged og campingpladsejer har Vagn Olesen set mange mennesker komme galt af sted på Tunø. - Det er dødærgerligt. Det vil komme til at skabe noget utryghed, at vi hver gang skal vente på en helikopter, siger Vagn Olesen om, at øen mister sin sommerlæge.

Og en sommerlæge kan være en altafgørende faktor i akutte situationer. Hvis man eksempelvis bliver stukket af en hveps som allergiker, kan det være livsfarligt, hvis man ikke får det hurtigt behandlet, fortæller de hos de Praktiserende Lægers Organisation, PLO.

- Hvis man er svært allergisk, skal man behandles inden for minutter eller halve timer. I sjældne tilfælde vil der jo være mulighed for, at det kan redde liv at have en læge i nærheden, siger medlem af PLO-Midtjylland Bruno Melgaard Jensen.

Regionen: Det er en opgradering

Ifølge Region Midtjylland er prisen for den tidligere og den nye ordning den samme. Man sparer intet ved at sløjfe sommerlægen – og Finn Thranum (V) mener, at beboerne får større tryghed.

- Jeg mener, at det er en opgradering af servicen på Tunø. Vi kan ikke tage hver eneste borgers bekymring med i vores beslutning. Og faktisk er man med en akuthelikopter til Tunø næsten bedre stillet, end folk på fastlandet i Hou, siger Finn Thranum, der er medlem af udvalget for nære sundhedstilbud i Region Midtjylland, til TV2 ØSTJYLLAND.

Vagn kender alle næsten alle besøgende på øen og kan hurtigt have et overblik over, om der er sundhedsfagligt uddannede turister, som kan træde til. Finn Thranum, medlem af udvalget for nære sundhedstilbud, Venstre, Region Midtjylland

Jørgen Hastrup glæder sig over, at det nu bliver lettere for de faste beboere på Tunø at komme til lægen. - Det vil være et kvantespring for os. Det har vi aldrig været vant til. Vi er lidt hardcore herovre, siger formanden for Tunø Beboerforening.

Finn Thranum deler ikke bekymringen havnefogedens bekymring om, at forholdene for turisterne bliver forværret.

- Havnefoged Vagn Olesen kender alle næsten alle besøgende på øen og kan hurtigt have et overblik over, om der er sundhedsfagligt uddannede turister, som kan træde til, siger Finn Thranum.

Men kan man basere et beredskab på, om der tilfældigvis er fagfolk i havnen?

- Nej, men derudover er der jo allerede et beredskab i form af akutlægehelikopteren, siger Finn Thranum.