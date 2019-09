Sygehuspersonale efter millionbevilling: - Det er ikke nok

100 millioner kroner er på vej til Aarhus Universitetshospital for at dække ekstra flytteudgifter, og sparekravet på 275 millioner ser ud til at fordufte. Det er en start, men langt fra nok, lyder det nu fra personalet på hospitalet.

- Det er ikke nok, men det hjælper og det er en rigtig god start, og det er vi glade for, siger Niels Juul, overlæge og formand for Overlægerådet på Aarhus Universitetshospital til TV2 ØSTJYLLAND.

Fra Jacob Gøtzsche, der er fællestillidsrepræsentant for sygeplejersker på Aarhus Universitetshospital, lyder samme afdæmpede begejstring:

Det giver os en mulighed for at udvikle sygehuset i stedet for, at vi skal afvikle det. Jacob Gøtzsche, fællestillidsrepræsentant for sygeplejersker på Aarhus Universitetshospital

- Det giver os en mulighed for at udvikle sygehuset i stedet for, at vi skal afvikle det. Men en ting er, hvad der bliver lovet på fjernsyn, en anden ting er, hvad der ender i sygehusets kasse senere på måneden. Så når de triller ind, er jeg også en glad mand, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

05:31 VIDEO: I søndags inviterede Region Midtjylland indenfor til åbent hus på flere hospitaler her i landsdelen. Dørene blev blandt andet åbnet op på Aarhus Universitetshospital i Skejby, hvor mange interesserede var mødt op for at se, hvordan sådan et spritnyt hospital ser ud. Men de massive besparelser, der er i gang - og på vej - på hospitalet, hang som en tung dyne over arrangementet. Luk video

Der skal stadig spares

Aftalen mellem regeringen og Danske Regioner tilfører Aarhus Universitetshospital et engangsbeløb på 100 millioner kroner. Samtidig gives et generelt løft til alle landets sygehuse på 1,5 milliarder kroner.

Det er det løft, som nu har fået Region Midtjylland til at varsle, at der er mulighed for at annullere besparelser på Aarhus Universitetshospital fra 2020 og frem.

Det er lige blevet meldt ud i dag på den afdeling, hvor jeg er ansat, at vi skal finde yderligere fem millioner i løbet af de næste fire måneder. Jeg kan slet ikke forestille mig hvordan. Niels Juul, overlæge og formand for Overlægerådet på Aarhus Universitetshospital

Men om hospitalet i Skejby endegyldigt slipper for fremtidige besparelser bliver først fastlagt, når Region Midtjylland har forhandlet budgettet for næste år.

Selvom man regner med at kunne undgå besparelser fra 2020 og årene frem, så står årets besparelse på 150 millioner stadig ved magt. De har fundet de første 50 millioner kroner, men er stadig i gang med at finde de sidste 100 millioner.

- Det er lige blevet meldt ud i dag på den afdeling, hvor jeg er ansat, at vi skal finde yderligere fem millioner i løbet af de næste fire måneder. Jeg kan slet ikke forestille mig hvordan, siger Niels Juul, overlæge og formand for Overlægerådet på Aarhus Universitetshospital, til TV2 ØSTJYLLAND.

Behersket optimisme blandt personalet

Ulla Brink Floor har været sygeplejerske På Akut Hjertemedicinsk afdeling på Aarhus Universitetshospital i 25 år. Hun har sagt farvel til mange kolleger igennem årene på grund af besparelser.

Hun håber, at den økonomiske håndsrækning kommer til at kunne mærkes helt nede ved patienterne, men vil se det, før hun tror det:

- Jeg tror, det er sådan en behersket optimisme. Fordi vi vil godt se, at pengene havner ude hos os, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

00:27 VIDEO: Her kan du høre, hvad Anders Kühnau (Soc. dem), formand for regionsrådet, siger til de penge, som hospitalet har fået. Luk video

Ingen øremærkede penge til psykiatrien

Formanden for Psykiatri-Listen i Region Midtjylland, Mikkel Rasmussen, havde håbet på, at psykiatrien var blevet øremærket nogle penge i denne omgang.

- Der er jo samtidig også besparelser på andre af regionens hospitaler, og der er også en nødlidende psykiatri som har et akut behov, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Og han bakkes op af Knud Kristensen, der er formand for Landsforeningen Sind, som heller ikke har armene over hovedet i ren begejstring:

Der er ikke nogen penge øremærket til psykiatrien, og vi ved godt, at der er nødlidende områder hele vejen rundt i hospitalsvæsenet. Så vi er bange for, at der ikke bliver nogen penge til psykiatrien i denne omgang. Knud Kristensen, formand for Landsforeningen Sind

- Der er ikke nogen penge øremærket til psykiatrien, og vi ved godt, at der er nødlidende områder hele vejen rundt i hospitalsvæsenet. Så vi er bange for, at der ikke bliver nogen penge til psykiatrien i denne omgang, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

03:15 VIDEO: En stor del af personalet på Silkeborg Sygehus er i oprør. De seneste år har deres afdeling skulle spare igen og igen - og nu står de foran endnu en stor sparerunde på otte millioner kroner. Så derfor har de taget utraditionelle midler - nemlig gadekridt - i brug for at råbe ledelsen op. Luk video

Han forklarer videre, at der siden 2001 er kommet 69 procent flere patienter i den regionale psykiatri, og at der i samme periode er kommet 31 procent flere penge.

- Derfor er der et kæmpe hul i pengekassen, som bare bliver større og større. Det havde vi håbet på, at man ville finde lidt penge til at dæmme op for i den her runde, men det blev det så ikke til. Jeg siger ikke, at dobbelt så mange patienter koster dobbelt så meget, men det er helt klart, at med den fordeling er pengekassen tom, siger Knud Kristensen, formand for Landsforeningen Sind.

I sidste ende går hullet i kassen ud over patienterne, og derfor er det vigtigt at hullet bliver lappet:

Vi ser hver dag at patienter, der har brug for at blive indlagt, de bliver afvist, eller patienter, der er indlagt, bliver udskrevet, før de er klar til det. Knud Kristensen, formand for Landsforeningen Sind

- Vi ser hver dag at patienter, der har brug for at blive indlagt, de bliver afvist, eller patienter, der er indlagt, bliver udskrevet, før de er klar til det, siger Knud Kristensen, formand for Landsforeningen Sind.

Han vurderer, at der i runde tal mangler 1,5 milliarder kroner på landsplan i psykiatrien om året.