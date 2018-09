Ingen BIF-fans i Horsens ærgrer direktør: - Det er en dobbeltstraf til os

Brøndby må undvære opbakning fra klubbens tilhængere, næste gang holdet spiller ude mod AC Horsens.

Det meddeler Fodboldens Appelinstans torsdag.

Som jeg ser det, er det en dobbeltstraf til os Kristian Nielsen, direktør i AC Horsens

Straffen hænger sammen med et opgør i Horsens i slutningen af sidste sæson, hvor der opstod uroligheder på stadion, efter at hjemmeholdet havde indhentet en 2-0-føring til Brøndby.

Begge klubber blev efterfølgende tildelt bøder af Fodboldens Disciplinærinstans, og Brøndby fik samtidig en betinget frakendelse af retten til at spille én hjemmekamp uden tilskuere.

Brøndby valgte efterfølgende at anke den del af straffen, der omhandlede risikoen for at spille en hjemmekamp uden tilskuere.

Torsdag oplyser Fodboldens Appelinstans, at Brøndby ikke får tildelt et udebaneafsnit til den førstkommende udekamp mod AC Horsens i enten Superligaen eller pokalturneringen.

ACH-direktør: Dobbeltstraf

I Horsens, der allerede har modtaget en bøde på 50.000 kroner, er der utilfredshed med torsdagens dom.

Dommen betyder, at superligaklubben mister den omsætning, som Brøndbys fans ville skabe.

- Som jeg ser det, er det en dobbeltstraf til os. Vi er blevet dømt én gang og har accepteret bøden, men nu bliver vi straffet igen. Og vi bliver straffet hårdere end Brøndby, siger Horsens-direktør Kristian Nielsen til bold.dk.

I Brøndby accepterer man torsdagens dom.

- Ingen er mere frustreret, end vi er, over de episoder der fandt sted i forbindelse med kampen, da det var helt uacceptabel adfærd, siger direktør Jesper Jørgensen til Brøndbys hjemmeside.

- Vi har sat alle ressourcer ind for at identificere de individer, der trådte over grænsen, og allerede dagen efter gav vi de første karantæner. Det arbejde fortsatte hen over sommeren sammen med de relevante myndigheder og AC Horsens, siger han.