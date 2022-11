Inflationen rammer også juletræer - gødning er blevet 2,5 gange dyrere

Han er direktør hos Geil og Berner A/S – en af Danmarks største eksportører af nordmannsgran juletræer. Og ifølge ham er der ikke meget at gøre ved problemet.

- Når vores leverandør forlanger 800 kroner i stedet for 300 kroner for gødningen, så kan vi hyle og pive, men det er prisen, så kan vi vælge, om vi vil have det eller ej, siger Lars Geil.

Alle skal have et juletræ

Lars Geil fortæller, at Geil og Berner A/S lige nu er i gang med nogle af deres travleste dage på året.

Ifølge ham har de kun fire uger til at redde hele deres årsomsætning.

- Vi er i stor stil i gang med at høste. Vi sender til 13 lande fra Island mod nord til Rumænien mod syd, siger han.



Selvom de stigende priser også rammer juletræerne, så bekymrer det ikke Lars Geil voldsomt. Han mener ikke, at det er mere voldsomt end andre steder i samfundet.

- Selvfølgelig skal vi have et juletræ, og det er et til hver eneste danske familie. Vi snakker alle om julegaver, og vi har det sådan, at de skal have et juletræ at ligge under.