Indlagte covid-19 patienter i Danmark klarer sig bedre end i foråret, siger forsker

Overlæge ved Aarhus Universitetshospital Lars Østergaard konstaterer derudover, at risikoen for at miste livet med corona er lavere under andenbølgen.

- Min vurdering er, at indlæggelsesvarigheden er kortere, og at risikoen for at miste livet med corona er lavere end tidligere. Det skyldes blandt andet vores viden om sygdommen og udviklingen inden for behandling, siger han.

Erfaringen kommer til udtryk i den behandling, patienterne modtager, lyder det for overlægen.

Det gælder de to behandlingsformer redemsivir og deksametason. Derudover måler og regulerer man langt tidligere iltniveauet hos patienterne, mens man slutteligt giver blodfortyndende medicin mod mikroblodpropper.

Erfaring er afgørende

Erfaring er en af de ting, der kan forklare udviklingen i de danske patienters tilstand under indlæggelser i coronapandemien.

- Vores sundhedssystem gør det virkelig godt, og al erfaringen fra foråret kommer os nu til gode, siger Søren Riis Paludan, professor ved Institut for Biomedicin ved Aarhus Universitet.

Den anden årsag til de positive tendenser er ifølge forskeren, at det nu i højere grad er dem uden for de primære risikogrupper, der smittes.