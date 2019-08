Inden smilets by drukner: - Vi skal sikre byen mod klimakrisen

Hvis Aarhus Kommune ikke bruger penge på at forebygge skader skabt af klimaforandringer, kan det med tiden blive rigtig dyrt, viser en ny rapport udarbejdet af COWI.

Der kan nemlig ske store skader, når gaderne flyder over med vand på grund af de massive regnmængder og voldsomme skybrud. Og dem forudsiges der at komme mange flere af grundet klimaforandringer.

- Vi vil se en midtby, hvor kloakvandet vil stå højt, og vandet vil komme ind alle steder, siger Simon Grünfeld, der er afdelingschef i Vand og Natur i Aarhus Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Derfor vurderer kommunen, at der skal bruges 150 millioner kroner for at sikre byen mod milliardudgifter.

Ekstra udsat

På DOKK1 i Aarhus har man allerede gjort flere tiltag for at forebygge oversvømmelser af midtbyen. Blandt andet højvandssluser, som sikrer midtbyen mod høj vandstand og stormflod.

Århus er en havneby og er derfor ekstra udsat for vandstigninger og stormfloder. Derfor kræver det også mere sikring, end der i forvejen er lavet, hvis byen skal sikres mod klimaforandringerne.

- Vi skal finde ud af, hvor vandet ligger sig, og hvor vi skal sætte ind, når der er skybrud, siger Simon Grünfeld.

Flere eksempler

I de senere år har man set flere eksempler på det, der venter i fremtiden. Blandt andet i 2012, hvor man kunne sejle rundt i Lystrups gader. Det er eksempler som dette, politikerne nu vil forsøge at undgå.

- Jeg er sikker på, at politikerne har fået forståelse for, hvor kritisk det er for byens vækst med de skader, som byen kan blive ramt af, siger Simon Grünfeld.

Forslaget om klimatilpasning kommer til at være en del af de kommende budgetforhandlinger for 2020 i Aarhus byråd.