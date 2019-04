Indbrudstyve påkørte betjent under flugt

Tyvene var formentlig på jagt efter værdier i bådene på Egå Marina, da en bådejer sent fredag aften fik øje dem: Tre mistænkelige unge mænd.

- De gik og lyste ind i bådene, da vi bliver alarmerede om det her, fortæller vagtchef ved Østjyllands Politi Peter Tholstrup til TV2 ØSTJYLLAND.

Bådejeren var nede at se til sin båd, fordi den om aftenen ligger ubevogtet hen. Men synet af tre scootere, der holdt stille i tomgang, fik ham til at alarmere politiet.

- Vi slår en ring om området, inden tyvene har held til at komme ind i bådene, men da de opdager os, forsøger de at flygte, lyder det fra vagtchefen.

Rammer betjent

De tre mænd på 19 og 20 år springer på deres scootere, og i deres iver efter at slippe væk fra gerningsstedet påkører den ene en politimand.

- Han påkører ham med sin scooter og rammer benet, så han får skader på skinneben og ankel og falder ned. Det er ingen alvorlig skade, men han har været forbi skadestuen for at blive tjekket for brud, fortæller Peter Tholstrup.

Betjenten brækkede heldigvis ikke benet, men sammenstødet med scooteren har muligvis slået en flig af hans knogle.

Ifølge vagtchefen lader det imidlertid ikke at have været den 20-åriges mening at køre ind i betjenten med sin scooter.

- Der er noget, der tyder på, at han orienterede sig bagud og derfor først for sent har set politimanden, der forsøgte at standse ham, forklarer Peter Tholstrup.

Mændene er sigtet for forsøg på tyveri fra en båd på Egå Marina i det nordøstlige Aarhus. Foto: Google Maps

Alle er pågrebet

Østjyllands Politi finder i løbet af natten til lørdag frem til to af de tre gerningsmænd og opfordrer på nettet den tredje til at melde sig, idét de mener at kende hans identitet. Lørdag formiddag meldte den trejde sig selv.

Alle tre er afhørt og sigtet i sagen. Da de ikke nåede at komme ind i nogle af bådene på Egå Marina, er de udelukkende sigtet for forsøg på tyveri fra båd.

Der har ifølge Peter Tholstrup ikke været grundlag for at fremstille dem i grundlovsforhør.