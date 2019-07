Indbrudstyve sendt bag tremmer - fældet af DNA og et oliefyr

To mænd på henholdsvis 29 og 30 år er ved byretten i Randers blevet idømt årelange fængselsstraffe for en række indbrud.

I forbindelse med indbruddene er der ifølge politiet blevet stjålet smykker, elektronik og andre værdigenstande for "rigtig mange penge".

Ved Retten i Randers blev mændene også dømt for besiddelse af ulovlige våben, færdselsforseelser og for at modtage penge via Den Blå Avis uden at levere de aftalte varer – i alt over 100 forskellige forhold.

Indbygget oliefyr

Politiet kom på sporet af de to mænd, efter at de stjal en bil med et indbygget oliefyr, som kan styres med mobiltelefonen. Via den metode lykkedes det senere politiet at spore bilen til Vivild på Djursland.

De har stjålet værdier for rigtig mange penge fra sagesløse borgere og kørt rundt med et farligt våben. Jakob Beyer, senioranklager i Østjyllands Politi

Senere koblede DNA-spor den 29-årige mand til et indbrud begået i oktober i en privat villa i Randers og et indbrud på Auning Bibliotek i december.

Den 30-årige ven viste sig også at have andre ting på samvittigheden. Blandt andet flere tilfælde af bedrageri, hvor han havde sat ting til salg på Den Blå Avis, som han modtog penge for uden at levere de lovede varer.

DNA-spor koblede den 29-årige mand til et indbrud på biblioteket i Auning i december. Foto: Google Street View

Flere hundrede forhold

Mændene blev dømt for flere hundrede forhold. Foruden tyveri blev de begge dømt for besiddelse af skydevåben på et offentligt sted under særligt skærpende omstændigheder og en lang række færdselsforseelser.

Den 30-årige fik en dom på fire års fængsel, mens den 29-årige blev idømt tre et halvt års fængsel. En dom, som anklagemyndigheden var godt tilfreds med.

- De to mænd blev samlet dømt for over 100 forhold, de har stjålet værdier for rigtig mange penge fra sagesløse borgere og kørt rundt med et farligt våben. På den baggrund er jeg tilfreds med, at retten idømte begge en længere fængselsstraf, siger senioranklager Jakob Beyer i en meddelelse fra Østjyllands Politi.

Den 30-årige mand ankede dommen på stedet, mens den 29-årige mand udbad sig betænkningstid i forhold til at anke.