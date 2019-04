Vil du gøre en forskel? Brandmænd på deltid søges

- Det er spændingen, der gør det. Hvis alarmen lyder, har vi fem minutter til at komme hen til brandstationen, og så kan vi komme ud og gøre en forskel.

Lars Rye fra Odder har været deltidbrandmand hos Østjyllands Brandvæsen i 24 år, og han brænder stadigvæk for arbejdet.

Problemet er, at folk som Lars er blevet en mangelvare. Færre og færre vælger at kæmpe den gode kamp som deltidsbrandmand, og det kan mærkes hos Østjyllands Brandvæsen.

- Vi mangler i øjeblikket 6 pladser, for at vi har fuld bemanding. Det lægger et større pres på os andre i forhold til vagtforpligtelser og udkald. Det ville være dejligt, hvis vi kunne få nogle flere folk til at hjælpe os, siger Kenneth Holm Nielsen, der også er deltidsbrandmand på stationen i Odder.

Vi har et utrolig godt socialt sammenhold, lyder det fra deltidsbrandmand Lars Rye.

Vi har for travlt

Ifølge beredskabsinspektør Søren Møller fra Østjyllands Brandvæsen skyldes manglen på deltidsbrandmand stigende travlhed i samfundet.

- Førhen kørte man samtaler med fem interesserede, og så udvalgte man én til at være deltidsbrandmand. I nogle perioder skal jeg være glad, hvis der står nogen udenfor og gerne vil ind, når jeg åbner døren, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Smider alt

Brandstationen i Odder har omkring 100 udkald om året. De kan vare 15 minutter eller 12 timer, hvis der er en stor brand.

I Odder er deltidsbrandmændene på vagt en uge af gangen. Hvis der ikke er nogle brande, er der ikke nogen på stationen. Men når alarmen lyder, kommer de straks.

- Hvis jeg er på vagt, smider jeg, hvad jeg har i hænderne og render ud til min cykel eller bil. Det er lige meget, om det er midt i aftensmaden. Så må konen klare opvasken selv, siger deltidsbrandmand Kenneth Holm Nielsen.

Sammenhold trækker

Som deltidsbrandmand i Odder skal man bo i byen og helst også arbejde der i dagstimerne. Brandmændene skal kunne være på brandstationen i løbet af fem minutter.

- Vi har et utrolig godt socialt sammenhold. Alle brandfolkene hjælper hinanden på kryds og tværs, og det er også vigtigt, at vi kender hinanden, når vi kører ud til brand, siger Lars Rye.

Ofte arbejder mange familiemedlemmer på samme brandstation, fortæller deltidsbrandmand Kenneth Holm Nielsen

Hvis man er interesseret i at blive deltidsbrandmand, skal man først tage et 12 timers førstehjælpskursus. Herefter følger en grunduddannelse. Den tager 74 timer og kan tage enten som et ugekursus eller over 4 weekender.

- Typisk er man på stationen i et års tid efter grunduddannelsen, og så kan man tage en funktionsuddanelse, der varer 148 timer. Det svarer til fire uger. Når man har bestået den, er man brandmand ligesom alle andre, siger Lars Rye fra Odder.

