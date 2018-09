Ildsjæle inspirerer hinanden på festival

Luften var fuld af kreativitet i Ridehuset i Aarhus lørdag, og snakken gik lystigt blandt de mange boder.

- Det giver styrke, og lidt rygklap i forhold til, at andre også tror på, at der er andet end hamsterhjulet, og vi er nødt til at gøre noget for hinanden, fortæller Jette Boye Petersen.

Hun er selv en ildsjæl, som sammen med en anden tog initiativet til en madklub i Hørning.

- Vi har lavet aftaler med lokale butikker om, at vi henter deres overskudsvarer tre gange om ugen, fortæller hun.

De begyndte to, men er mange flere frivillige nu.

- Vi mødes én gang om ugen, hvor vi laver mad sammen, og spiser sammen, og deler det overskydende mad ud til vores medlemmer, siger Jette Boye Petersen fra Hørning Madklub.

Hørning Madklub viste også sine egne bæredygtige karklude frem.

Skal skabe synlighed

Vi synes, det er vigtigt at synliggøre, at der er en masse ildsjæle, som gør et kæmpe stykke arbejde. Henning Rasmussen, arrangør af Ildsjælefestivalen.

Der er mange forskellige ildsjæle samlet i Ridehuset til Ildsjælefestival, hvor de skal finde inspiration hos hinanden, og fortælle andre om deres projekter.

- Vi synes, det er vigtigt at synliggøre, at der er en masse ildsjæle, som gør et kæmpe stykke arbejde, siger Henning Rasmussen, som er arrangør af Ildsjælefestivalen.

Det kan nemlig nogle gange godt føles, at man går med sine projekter lidt alene, når man er en ildsjæl.

- Ildsjælene får vist deres projekter frem, og så kan de besøgende komme ind og blive inspireret, og så kan de få at vide, hvad der sker rundt omkring blandt græsrødderne i det frivillige samfund, siger Henning Rasmussen.

Man mærker engagementet

En anden af de fremmødte ildsjæle havde taget blomster og årstidens grøntsager med til arrangementet.

- Vi er efterhånden blevet 100 medlemmer, fortæller Bente Christiansen.

Sammen har de købt et nedlagt gartneri, hvor de selv dyrker deres egne grøntsager.

- Vi har fælles faciliteter, hvor vi ses, deler erfaringer og hygger os, fortæller Bente Christiansen.

Hun kommer fra Fællesgartneriet, som ligger i Brabrand.

- Vi har vores egen lille legeplads, siger hun.

Grøntsager fra Fællesgartneriet Brabrand.

For Jette Boye Petersen fra Hørning Madklub har dagen været inspirerende.

- Jeg synes, det er fedt, at komme ud og møde nogle andre mennesker, som har startet noget op, som de tror på. Og mærke det engagement, som de har for deres specifikke sag.

Over 30 forskellige havde en stand på festivalen, som var gratis for besøgende.