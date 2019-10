Ikoniske King Kong brøler snart for sidste gang

"Nå men, alting har en ende / og en regnorm den har to".

"Hvalborg" af Shu-bi-dua føles på en måde passende, når det handler om, at forlystelsen Jungle Safari i Djurs Sommerland om ganske kort tid lukker.

Det betyder også et endegyldigt farvel til den store King Kong-figur, der siden 1993 har skræmt og henrykt børn i alle aldre.

Hvis du læser denne artikel, er der gode odds for, at du har set aben, der surfer på en skildpadde i Jungle Safari. Foto: Djurs Sommerland

Efter 27 sæsoner er Jungle Safari ved at være slidt og svær at vedligeholde, lyder det fra direktør i Djurs Sommerland, Henrik B. Nielsen.

- Den har ikke helt det niveau, som vi gerne vil have i Djurs Sommerland fremover. Vi er kommet til den konklusion, at Jungle Safari skal sejle sin sidste tur, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Den sidste tur i de gule bananbåde sker søndag d. 20. oktober - forlystelsesparkens sidste åbningsdag i 2019.

Ifølge et estimat af Djurs Sommerland har King Kong brølet af omkring 10 millioner gæster, og direktør Henrik B. Nielsen er klar over, at det er en ikonisk forlystelse, han nu lukker.

- Vi ved godt, at det er en forlystelse, som mange har et forhold til. Vi er opmærksomme på, at nogle bliver kede af det. Vi er opmærksomme på de følelser, mange har til forlystelsen, siger Henrik B. Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.

I den mindre farlige ende af forlystelsen Jungle Safari finder man denne elefant med sin unge. Foto: Djurs Sommerland

Farvellet til Jungle Safari er dog ikke en trist nyhed, mener direktøren for Djurs Sommerland. Han vil i stedet gerne tease for en ny, stor forlystelse, der skal træde i King Kongs sko.

- Når vi lukker Jungle Safari er det et skridt i forhold til, at der kommer noget nyt, som er meget bedre. Det er en del af en kabale, som vi skal have til at gå op. Der kommer noget, som folk godt kan glæde sig til, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Indtil videre vil Henrik B. Nielsen gerne have lov til at være hemmelighedsfuld omkring den kommende forlystelse, så børn og barnlige sjæle må vente i spænding, indtil han er klar til at fortælle mere.