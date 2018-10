Ikonisk grill truet: Brun sovs er dømt ude på Aarhus Ø

Bøfsandwich med brun sovs, stegt flæsk og rækker med kolde Cocio på køl. Det kommer du måske fremover til at skulle kigge langt efter, når du besøger Aarhus Ø.

Om tre år kan der nemlig blive lukket for frituregryderne på det kendte spisested Havnenes Perle, der har eksisteret i mere end 60 år.

Som det ser ud nu, så bliver det jo et område med dyre boliger og etagebyggeri. Og så er der ikke plads til vores forretning mere. Peter Lerdrup, ejer af Havnens Perle

- Som det ser ud nu, så bliver det jo et område med dyre boliger og etagebyggeri. Og så er der ikke plads til vores forretning mere, siger Peter Lerdrup, ejer af Havnens Perle, til TV2 ØSTJYLLAND.

Spisestedet er nemlig ikke nævnt i den nye udviklingsplan for Aarhus Ø, og kan derfor risikere at skulle lukke, når lejekontrakten med Aarhus Kommune udløber i slutningen af 2021.

Havnens Perle er en grillbar og pølsevogn, beliggende på Aarhus Ø. Stedet er tre gange blevet kåret til byens bedste pølsevogn, ligesom Havnens Perle to gange har vundet prisen for ”Danmarks Bedste Bøfsandwich”.

Havnen skal være andet end blot beboelse

Per Lerdrup er ærgerlig over, hvis hans forretning skal lukke, da han mener, det er vigtigt, at havnen består af andet end blot beboelse. Og han er ikke den eneste, som er utilfreds med udviklingsplanen.

- Jeg vil virkelig være ked af, hvis den skulle lukke. Jeg er kommet her siden 1963, og efter jeg nu er blevet pensioneret, der kommer jeg her hver dag og får frokost, siger Erik Sørensen, der er stamgæst på Havnens Perle, til TV2 ØSTJYLLAND.

Jeg vil virkelig være ked af, hvis den skulle lukke. Jeg er kommet her siden 1963, og efter jeg nu er blevet pensioneret, der kommer jeg her hver dag og får frokost. Erik Sørensen, pensionist

Ifølge ham er spisestedet et kæmpe trækplaster for Aarhus Ø.

- Ved middagstid er her sort af mennesker. Jeg vil holde på, at alle århusianere over 11 år ved, hvad Havnens Perle er, og hvor det er, siger han.

Læs også Visualisering: Sådan kan indre Aarhus Ø komme til at se ud

Og derfor mener Bové Christensen, der har været arkitekt i mere end 40 år, også det er vigtigt at tænke andet end beboelse ind, hvis Havnens Perle skal flytte eller helt lukke.

- Når man får realiseret de nye planer, så skal man sørge for, at man så også får bygget en ny grillbar, for det kan jo ikke passe at alt nybyggeri skal være fint og fornemt. Der skal også være plads til dem, som gerne vil have en hotdog, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Et billede fra den nye udviklingsplan, som viser, hvordan en del af Aarhus Ø kan komme til at se ud i fremtiden.

Kæmper videre

Ejeren af det populære spisested har dog heller ikke kastet håndklædet i ringen endnu. Han har nemlig lavet en Facebook-gruppe, hvor folk kan støtte op om bevarelsen af Havnens Perle.

- Vi er oppe på 1650 på vores støtteside, fortæller Peter Landrup stolt.

Læs også Arkitekt om Aarhus Ø: Vi risikerer et nyt Gellerup-ry

Herigennem opfordrer han folk til at indsende deres mening til byrådsservice – ikke kun om Havnens Perle men også om selve området. Og det har mange allerede gjort, fortæller han.

- Mit håb er, at al den opmærksomhed, som vi har fået her, kan være grubund for en anden mulighed, hvis vi ikke lige kan ligge her, siger han.

Ny placering kan være løsningen

Aarhus Kommune fortæller, at de ikke kan love Peter Lerdrup en forlængelse af lejekontrakten, men de vil gøre en indsats for at bevare Havnens Perle i området.

02:07 VIDEO: Hør rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune fortæller, hvad han mener om den nye udviklingsplan og placeringen af Havnens Perle. Luk video

- Jeg ser gerne, at vi finder et sted til Havnens Perle, således at vi kan bevare den i området. Derfor har jeg også bedt min forvaltning, i sidste uge, om at afdække alle muligheder for, at vi kan finde en placering til Havnens Perle, siger Bünyamin Simsek (V), rådmand for Teknik og Miljø, Aarhus Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er også mit levebrød, og jeg håber også på, at det bliver min pensionsopsparing. Peter Lerdrup, ejer af Havnens Perle

Han understreger desuden, at byens borgere ikke skal frygte, at Aarhus Ø ender som ren beboelse.

- Det, der er opført, er primært ejendomme, hvor man skal bo, og derfor mangler der også cafeer og restauranter til at skabe herligheder i området, men det er tænkt ind. Og de byggerier er på vej, siger Bünyamin Simsek (V).

Læs også Nyt byggeri på Aarhus Ø

I mellemtiden fortsætter Peter Lerdrup med at fyre op under frituregryderne, imens han håber på, at der bliver fundet en løsning:

- Det betyder alt. Jeg er jo pølsemanden. Det er min identitet. Det er også mit levebrød, og jeg håber også på, at det bliver min pensionsopsparing.