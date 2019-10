Ikonisk forlystelse lukket: Denne skæbne venter jungle-dyrene

Søndag inden klokken 18.15 tog en række gæster den endegyldigt sidste sejltur med en af de gule bananbåde i Jungle Safari.

Efter 27 år er den populære forlystelse i Djurs Sommerland gået på pension for at gøre plads til en ny, mere moderne forlystelse, der åbner i 2021.

Genbrug er god brug

Men hvad byder pensionstilværelsen de dyre-figurer, der har underholdt over 10 millioner gæster gennem årene?

Det spørgsmål har TV2 ØSTJYLLAND sat sig for at besvare, og i den sammenhæng er direktør i Djurs Sommerland, Henrik B. Nielsen, meget behjælpelig.

- Vi kommer til at bruge en del af figurerne i et område i parken. Vi tager nogle af dyrene og flytter ud på en slags savanne, som også skal fungere som afskærmning til det område, vi nu skal bygge i, siger han med henvisning til den kommende forlystelse.

Efter 27 sæsoner er Jungle Safari ved at være slidt og svær at vedligeholde.

Om det bliver aben, der surfer på en krokodille og/eller elefanten, der har sprøjtet med vand i årtier, der kommer til at græsse på savannen er endnu uvist. Eller sagt på en anden måde: Djurs Sommerland har endnu ikke besluttet, hvilke dyr der skal fungere som nostalgisk afskærmning til den nye forlystelse.

En eftertragtet vare

Det vil måske overraske nogle af læserne, men folk står - meget passende - i kø for at overtage dyre-figurerne, melder Henrik B. Nielsen.

- Der er meget stor interesse blandt private, daginstitutioner og eventbureauer. Vi har en række mulige aftagere. Dyrene kan fx fungere som sjove figurer, kulisser til børneteater eller andre arrangementer for børn, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er altså ikke umuligt, at King Kong kan ende sine dage i en børnehave. Det vil for så vidt give meget god mening, da børn og barnlige sjæle har været King Kong største fans.

Det kan i følge Henrik B. Nielsen også forestilles, at dyre-figurerne fra Jungle Safari kan ende i hænderne på en anden forlystelsespark.

Parkering bliver lettere

Lørdag i efterårsferien var den mest besøgte dag i 2019, og mange familier blev for at se fyrværkeri klokken 18.15.

De samme familier kunne efterfølgende vente op mod 40 minutter i kø for at komme ud af Djurs Sommerland. Det kan, hvis nogen skulle være i tvivl, være en udfordrende oplevelse at være fanget i en bil med trætte børn i det meste af en time.

Aben her fik desværre aldrig fikset flyvemaskinen, men måske kan den blive ved med at prøve at få maskinen i luften et nyt sted.

Selvom den slags ventetid hører til sjældenhederne, arbejder Djurs Sommerland i øjeblikket på at lave nogle mere hensigtsmæssige indgange og udgange til parken.

- Vi er underlagt nogle begrænsninger i forhold til, hvor mange der kan komme ind og ud, men vi er i kontakt med kommunen, som også har også en interesse i, at vores gæster får så god en oplevelse som muligt både i forhold til indgang og udkørsel, siger Henrik B. Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Djurs Sommerland er netop nu ved at lukke ned efter sæsonen, og inden parken atter åbner, skal der screenes og ansættes 600 medarbejder. Mange af dem er dog gengangere fra sæson til sæson.

Vender krokodillen sig mod aben og æder den? Får den en arbejdsskade? Er aben påvirket af bananer? Spørgsmålene er mange, når det gælder aben og krokodillens fremtid.