Ikke nok tilskuere: Horsens går glip af stort sports-arrangement

Det var planen, at Horsens også i 2019 og 2020 skulle være vært for en afdeling af det internationale speedway-grandprix, hvor verdens bedste kørere duellerer. Men det er nu lavet om.

Det fremgår af grandprixseriens hjemmeside. Her er sønderjyske Vojens nævnt som den danske by i 2019. Årsagen til, at Horsens nu droppes før tid, skal formentlig findes i, at der i år var færre tilskuere end tidligere.

- Tilskueropbakningen har været rigtig god. Der har været kørt i Horsens tre gange, og to af gangene har der været helt udsolgt, men der var lidt billetter i overskud i år, lød det fra løbsdirektøren, Torben Olsen, i 2017.

Og i 2018 så det desværre for Horsens og sporten i byen endnu værre ud med billetsalget. Her købte kun 8000 tilskuere billet til løbet, der blev afviklet den 30. juni på Casa Arena.

Legende stod for forvandling

Arenaen har så nu for sidste gang i denne omgang været forvandlet til en speedway-bane. Ved de hidtidige løb var det legende Ole Olsen, der har haft den opgave.

- Vi starter med at lægge en fiberdug på. Det beskytter græsset, har han tidligere fortalt til TV2 ØSTJYLLAND.

Efterfølgende er der så blevet læsset sand på, hvor der bliver lagt en form for ler-skiffer på.

Den forhenværende stjerne i sporten og vinder af VM i speedway otte gange lever nu af at tage rundt i verden og omdanne arenaer til speedway-baner.

Men til næste år får han så altså ikke den opgave på Casa Arena i Horsens.

Vojens er kendt som en stor speedway-by og var senest i 2014 med på grandprix-tourplanen.

