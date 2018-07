Ikke kun i Aarhus: Østjyske byer med planer om havnebade og søbade

I går, lørdag, åbnede det nye havnebad på Aarhus Ø til stor begejstring for de badeglade gæster. Her kan vandhunde i alle aldre tage en kold dukkert, gå i sauna eller lave et vild spring fra vippen.

I fremtiden vil det dog ikke kun være i Aarhus, du kan hoppe i vandet. I flere østjyske kommuner er der nemlig ligeledes søbade, havnebade og måske endda flodbade på vej.

Søbad til Skanderborg

Et nyt søbad er på vej til borgerne i Skanderborg, der kan se frem til at tage en kold dukkert i vandet til næste sommer.

- Vi kommer til at udnytte søen i lang højere grad, end vi gør i dag, siger næstformand i Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget i Skanderborg Kommune Birte M. Andersen (V).

Området vil blandt andet byde på tre svømmebassiner, vipper til udspring, en udvidelse af byens Kulturhus og et helt nyt caféområde.

- Jeg tror, det vil komme til at betyde, at vi får bundet byen og kulturlivet bedre sammen, siger Birte M. Andersen.

Sådan kommer det nye søbad i Skanderborg til at se ud. Foto: Illustrationer lavet af Møller & Grønborg, GPP Arkitekter og ONV Arkitekter

Borgerne i Skanderborg glæder sig også til deres nye søbad, som de håber, får flere af byens borgere til også at bruge de varme sommerdage i byen i stedet for at søge andre steder hen.

- Vi må jo håbe, at det betyder, at der kommer flere herned, og at nogle af dem, der plejer at tage ind til Aarhus, bliver her, siger Kristian Lorentzen, der bor i Skanderborg.

Også i Horsens er der planer om at etablere et havnebad. Her mangler en række godkendelser stadig at gå igennem, men badet kan blive en realitet i 2019.

Sådan kan havnebadet i Horsens komme til at se ud.

Randers drømmer om flodbad

I Randers er det et flodbad, som, flere borgere håber på, bliver en realitet i byen. En række af byens erhvervsfolk har i lang tid arbejdet på at gøre flodbadet til virkelighed. Området kommer til at byde på alt fra svømmebassin til flydebro og endda en bypark.

- Det giver helt sikkert byen noget vi kan være stolte af, og noget vi kan tilbyde ikke mindst de unge mennesker, siger formand for Foreningen Flodbadet Randers, Morten Arnesen.

Men før projektet kan gå fra at være en drøm til virkelighed for randrusianerne, så kræver det politisk opbakning.

- Vi tror, det er rigtigt for byen, og vi håber på, at den energi bliver værdsat både ved politikerne og ude ved byens folk, siger Morten Arnesen.

Sådan kan flodbadet i Randers komme til at se ud. Foto: Illustration: Randers Arkitekten