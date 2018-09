Landsby står til at miste sin brugs: Er gået konkurs

Vil du have lokale butikker i morgen? Så brug dem i dag! Sådan står der på Dagli’brugsen Dybvangs facebookside, men dén opfordring har ikke været nok til at holde liv i den lille lokale butik.

Tirsdag afgjorde skifteretten i Randers, at den lille brugs skulle tages under konkursbehandling, en afgørelse som ifølge den udpegede kurator, advokat Niels Ole Busk Husum, ikke kom som en overraskelse for personalet, da han informerede dem om udfaldet.

En lang dødskamp

Krisen i forretningen har ifølge kuratoren stået på de seneste par år, så det er ikke en situation der er opstået pludseligt. Alligevel oplevede han, da han tog ud i brugsen efter afgørelsen, at personalet var kede af det og trætte af situationen.

- Det er jo også en kedelig meddelelse som kurator at måtte give. Og så virker det jo brutalt, at man sådan kommer ind ude fra gaden som realiteten iført jakkesæt, siger advokat Niels Ole Busk Husum.

Der er ingen problemer ledelsesmæssigt, så årsagen til den manglende indtjening skal nok findes i manglende opbakning fra lokalsamfundet. Niels Ole Busk Husum, advokat

Konkursen er et resultat af, at det ikke er lykkes at skaffe rentabilitet i driften, forklarer kuratoren

- Det er simpelthen ikke lykkedes at generere et overskud, på trods af at man har kæmpet for det. Der er ingenting at udsætte på det ledelsesmæssige, så årsagen til den manglende indtjening skal nok findes i manglende opbakning fra lokalsamfundet, siger Niels Ole Busk Husum.

Fejlslagen redningsaktion

Sidste år forsøgte man sig ifølge kuratoren med en redningsaktion hvor der blev givet økonomisk tilskud fra en kreds af lokale medlemmer af brugsforeningen.

- Jeg mener, at der blev skaffet i omegnen af 300.000 kroner i et håb om at kunne få butikken i god drift. Det er så desværre ikke lykkes, lyder det fra kuratoren.

Nu er det bare et spørgsmål om dage, før borgerne i Lyngby må søge mod den nærliggende dagligvarebutik i Trustrup, eller helt til Grenaa, for at få frisk mælk i indkøbskurven. Ifølge kuratoren satser man på en meget kort afviklingsperiode.

- Vi har sat gang i en øjeblikkelig afvikling af butikken igennem ophørsudsalg. Butikken vil sandsynligvis dreje nøglen om for sidste gang mandag eller tirsdag i næste uge, fortæller advokat Niels Ole Busk Husum.