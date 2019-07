Ikke alle har råd til ferie: Ghettobørn på sommerlejr

Dyre udlandsferier og spændende oplevelser i sommerferien er ikke noget, alle familier i udsatte boligområder har overskud til at give deres børn.

Det gælder også for Resedavej og Lupinvej i Silkeborg, hvor en stor del af børnene kommer fra familier med anden etnisk baggrund end dansk.

Derfor har frivillige arrangeret en sommerlejr hele ugen, som skal give børn og unge sjove oplevelser i ferien.

- Vi oplever, at der er et behov for, at vi er her. Jeg har været med det sidste år, hvor vi har været her en gang om måneden, og der spørger børnene, hvornår vi kommer igen. Der er et kæmpe behov for, at der er nogen, der gider bruge energi på at se dem, der hvor de er, siger Cecilie Dahl Rabjerg, frivillig hos TVRZ, der står bag arrangementet.

Der er blandt andet fodbold og snobrødsbagning på programmet.

Område plaget af problemer

Resedavej i den nordlige del af Silkeborg blev i december sidste år optaget på regeringens ghettoliste, og området har været plaget af flere problemer.

Blandt andet blev det lokale brandvæsen i sommeren 2018 mødt af stenkast fra fire unge i forbindelse med en knallertbrand i området. I den forbindelse blev en 17-årig mand fra Silkeborg anholdt og sigtet for brandstiftelse og hærværk.

Sommerlejren med aktiviteter for børn og unge kan være med til at forebygge, at de ender i problemer.

- Når vi er her, har de andre måder at blive aktiveret og være sammen med hinanden på. Vi viser dem, at man kan spille fodbold eller lave snobrød, og det giver dem nogle nye ideer til, hvordan de kan være sammen på tværs, uden det ender i, at de toppes, siger Cecilie Dahl Rabjerg og fortsætter:

- Vi oplever, at det gør en forskel, at der er nogen, der bruger krudt på at være her.

Også deltagerne på sommerlejren virker til at være glade for arrangementet, som kører for 12. år i træk.

- I stedet for at være hjemme kan man lege udenfor sammen med sine venner og lave nogen aktiviteter. Jeg synes, det er et godt sted at være, og det er sjovt, siger Mohamed Abdirahman Jama fra Aarhus.