Ikea prøver nyt tiltag i Danmark: I 2020 kan du leje møbler

Når du i fremtiden er på udkig efter en ny sofa eller et spisebord hos Ikea, kan løsningen blive at leje i stedet for at købe.

Det er planen hos møbelkoncernen, der i 2020 begynder at teste muligheden for at leje møbler i Danmark.

Det fortæller Markus Ekewald, der er salgschef for Ikea i Danmark.

Læs også Kreativ Smukfest-svindler på spil

- Der er en stor tendens både ude i verden og Danmark mod, at forbrugerne gerne vil kunne indrette hjemmet på en mere bæredygtig måde.

- Så for os handler det om at give kunderne mulighed for at eje møbler på flere måder, og det skal vi have udviklet nogle modeller til, siger Markus Ekewald.

Den svenske møbelgigant vil i første omgang udleje møbler fra varehusene i hovedstaden, men konceptet vil på sigt også komme til Aarhus.

Forsøg på virksomheder og studerende

Tidligere i år tog Ikea hul på tiltaget i Schweiz, Sverige, Holland og Polen, og i øjeblikket er koncernen ved at teste forskellige modeller for, hvordan og hvem tiltaget kan rettes mod.

Det er ikke helt klarlagt, hvordan kunderne i Danmark kommer til at opleve det nye tiltag.

Læs også Ø savner indbyggere: Stiller lejlighed til rådighed

Markus Ekewald fortæller, at Ikea blandt andet vil forsøge konceptet på virksomheder eller studerende, der vurderes som oplagte kundegrupper.

- Studerende er et segment, hvor behovet for at lease møbler er stort, fordi de flytter meget ofte og har en begrænset økonomi, så der ser vi en model for det, siger Markus Ekewald.

Størst efterspørgsel i hovedstadsområdet

Idéen med leasing er at låne møbler mod til gengæld at betale et abonnement. Til gengæld slipper man for at skulle betale hele udgiften, når man for eksempel køber en sofa eller et skrivebord.

Ikea har fem varehuse i Danmark i Taastrup, Gentofte, Odense, Aarhus og Aalborg.

I første omgang vil konceptet blive testet i de to varehuse omkring København.

Ifølge Markus Ekewald har konceptet med at leje størst efterspørgsel i hovedstadsområdet.

På sigt er det dog planen, at man kan leje møbler i alle Ikeas varehuse.