Ida spiller cello for æsler: Se deres reaktioner her

36-årige Ida Riegels er cellist, men man kan vist roligt sige, at hun er en lidt atypisk én af slagsen. Hun spiller nemlig ikke kun cellokoncerter for mennesker, men også for dyr.

Hun har tidligere spillet for flere heste i Schweiz, men tirsdag formiddag fik seks æsler fra Nørager ved Allingåbro på Djursland en helt eksklusiv intimkoncert.

Læs også Vil du være købmand på en lille ø? Nu har du chancen

- Det var en ret speciel oplevelse at se, hvordan æslerne lyttede. De stoppede op, og deres ører strittede, så det var virkelig sjovt, siger Ida Riegels, til TV2 Østjylland.

Det har været en stor oplevelse med æslerne, fordi man ser, at de er nogle ret rolige dyr. Det er også en måde at teste, hvad musikken egentlig kan. Ida Riegels, Cellist

I silende regn sad Ida Riegels på en stol midt i æslernes indhegning og spillede for de seks æsler. Hun ville især undersøge, hvordan æslerne reagerer, og om de er så temperamentsfulde, som de har ry for.

- Det har været en stor oplevelse med æslerne, fordi man ser, at de er nogle ret rolige dyr. Det er også en måde at teste, hvad musikken egentlig kan. Det rammer jo noget og vækker noget i én, når man hører musik. Dyr har jo også følelser, og det kan man se, når musikken spiller, siger Ida Riegels.

36-årige Ida Riegels er uddannet cellist fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København, men hun er langt fra som de fleste cellister.

Ifølge Jesper Stagegård, der er direktør i Ree Park, er det ikke helt så mærkeligt, som det måske kan lyde, at spille musik for dyr. I Ree Park gør de det også af og til.

- Vi bruger en radio med god succes i stalden, når et dyr lige er ankommet. Musikken bryder tavsheden, når dyret er i en tilstand, hvor selv en knappenål på gulvet kan få dyret til at flippe ud, siger Jesper Stagegård til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Hemmelig køber overtager forladt direktørvilla til firdobbelt pris

I Ree Park bruger de blandt andet også musikken, når dyrene lige er ankommet efter en transport

- Det kan dulme nerverne og sørge for, at de ikke er så nervøse. Naturens musik har vi også brugt – eksempelvis for at få vores flamingoer i ynglestemning, spillede vi lyde fra en koloni i Spanien, siger Jesper Stage til TV2 ØSTJYLLAND.

Cykler Danmark tynd med cello

Intimkoncerten for æslerne i Nørager er en del af Ida Riegels koncerttur, hvor hun tager den klassiske musik med ud på eventyr på de danske landeveje. På fire uger cykler hun Danmark tynd og har sin selvbygget cello med bag på cyklen.

En af ideerne med at tage på koncerttur på cykel er at tage ud og møde nogen, som ikke har hørt cello før, og i dag har jeg fundet nogle lyttere, som jeg er ret sikker på, ikke har hørt det før. Ida Riegels, Cellist

- En af ideerne med at tage på koncerttur på cykel er at tage ud og møde nogen, som ikke har hørt cello før, og i dag har jeg fundet nogle lyttere, som jeg er ret sikker på, ikke har hørt det før. Deres ejere har i hvert fald fortalt, at det ikke er noget, de har lyttet til før, siger Ida Riegels.

Ida Riegels forlod sin bopæl i København den 2. maj, og efter at have spillet for Den Lille Havfrue, spillet massevis af kirkekoncerter og spillet for flere skoler på Sjælland og Fyn er hun nu nået til Østjylland.

Ida Riegels har tidligere spillet for heste, og nu kan hun også skrive koncert for æsler på cv'et.

- Det har været en virkelig fed tur. Der har selvfølgelig været nogle dage med regn og modvind, men jeg har også haft nogle dejlige dage med sol og medvind. Det er en rigtig måde at opleve Danmark på, og jeg taler med mange flere mennesker, end når jeg spiller almindelige koncerter, siger Ida Riegels.

Ida Riegels skal også spille koncert i Sct. Mortens Kirke i Randers, i Gellerup Kirke og i Viby Kirke. Hun slutter sin tur i Skagen den 2. juni. Til den tid har hun tilbagelagt 500 kilometer på sin cykel med celloen bag på.