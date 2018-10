Ida skaber sin drømmekrop i Photoshop: Stram og tynd er ikke flottest

Ida Villadsen fra Aarhus plejer mest at lægge billeder af sine hjemmelavede kager på Instagram, for hun har ikke følt, at hendes krop var smuk nok til at putte på det sociale medie, der hylder æstetikken.

Ida har været så ked af sin krop, at det har ligget som en dyne over hendes liv. Så da hun får muligheden for at redigere sit eget foto, er hun ikke i tvivl om, at hofterne, taljen og ansigtet skal gøres smallere, og benene skal være slankere.

Idas mindreværd er vokset gennem mange år og har voldt hende store problemer, og som regel fik hun det værre, når hun studerede andres billeder på Instagram.

Det er hun ikke alene om. TV2 ØSTJYLLAND har sammen med analyseinstituttet Epinion spurgt 528 østjyske kvinder i alderen 15-30 år, og over en tredjedel har det på samme måde.

Vi tilbød Ida at retouchere et billede af hende efter de idealer, hun selv har fået gennem Instagram.

Nu synes jeg, at en naturlig fyldig krop er den flotteste. Ida Villadsen, 21 år

Men da hun ser resultatet, bliver hun alligevel usikker på, om det virkelig er det, hun ønsker:

- Hvis jeg skulle se sådan ud, skulle jeg opgive en masse for det, og det vil jeg ikke, funderer hun.

- Jeg tror ikke, at jeg ville være glad, hvis jeg så sådan ud.

Ida Villadsen er 21 år og læser til tandplejer. Hun er en af deltagerne i TV2 ØSTJYLLANDs YouTube-serie, "Selvglad", hvor hun sammen med tre andre unge kvinder er igennem et 10 ugers forløb, der skal få hende og de andre deltagere til at få et bedre forhold til deres kroppe.

Da hun ser sig selv tone frem på skærmen i en tyndere udgave fortæller hun, at hendes skønhedsideal har ændret sig efter projektet:

- Før syntes jeg, at man skulle være stram og tynd. Nu synes jeg, at en naturlig fyldig krop er den flotteste.

Af samme grund er Ida holdt op med at følge bloggere som Mascha Vang og 'forsidefruerne' på Instagram.

- Jeg har ikke brug for at blive konfronteret med deres kroppe. Jeg vil hellere følge nogen, der er normalvægtige end tynde. Jeg synes for eksempel, Irina er sej. Hun har både lår og bryster, siger Ida om bloggeren Irina, der har 169.000 følgere på Instagram og på billederne fremhæver sin tynde talje og fyldige barm.

Lektor Jesper Tække fra Aarhus Universitet forsker i sociale medier. Han fortæller, at vi mennesker altid har haft behov for forbilleder, men det nye med Instagram og andre medier er, at det går så hurtigt i dag:

- Før blev vi som vores forældre, kirken eller skolen fortalte, vi skulle være. Så kom fjernsynet og viste os sportsstjerner og kulturpersonligheder, som vi kunne spejle os i. I dag kan man på Instagram finde idoler fra sit eget miljø, sin egen alder og se deres tøj, høre om deres vaner, hvad de spiser, og hvilke film de ser og på den måde få detaljerede svar på, hvad der er rigtigt.

- Vi er alle flokdyr, forklarer Jesper Tække.

- Vi har brug for at gøre det, som er rigtigt i vores gruppe. Men det er blevet sværere at vælge sig en identitet, og det kan skabe usikkerhed. Når man følger et idol på Instagram, kan man bruge hende til spejle sig i og gøre det samme, som hun gør, og dermed føle sig tryg i sine valg.

Østjyske kvinder føler sig hæmmet af deres syn på dem selv 33% går ikke på stranden eller i svømmehallen 24% føler sig hæmmet ift. seksuelt samvær 21% går ikke i bad efter træning 19% fravælger fester og byture 16% føler kroppen hæmmer dem i at starte til idræt 13% føler at kroppen hæmmer dem ift. at indgå i et parforhold KILDE: Epinion for TV2 ØSTJYLLAND

Sådan er den lavet: Et repræsentativt udsnit af østjyske kvinder mellem 16 og 30 år – i alt 528 – har deltaget i undersøgelsen. Undersøgelsen er et statistisk øjebliksbillede af målgruppens stillingtagen.

For en lille minoritet kan det kamme over og blive sygeligt. Jesper Tække, forsker i sociale medier

For Ida har det ind i mellem været hårdt at følge bloggernes succesfulde og perfekte liv på Instagram. Men Jesper Tække synes ikke, det entydigt er dårligt at følge idolerne:

- For langt de fleste med en sund psyke er det godt at se det nye, lade sig inspirere og følge med. Men for en lille minoritet kan det kamme over og blive sygeligt.

For Ida er det stadig en balance at mellem at lade sig inspirere og lade sig kue af de billeder, hun finder på Instagram. Men at lykken ikke endegyldigt ligger i, at hun kunne blive en tyndere udgave af sig selv, det er hun afklaret med:

- Jo, der er sket meget med mig igennem de ti uger, projekt Selvglad varede. Jeg føler mig meget mere stærk.

