Ida fra LA: Det skal være ulovligt at omskære raske drengebørn

For det meste er liberale politikere for personlig og økonomisk frihed, og derfor sjældent glad for forbud.

Men når det gælder omskæring, så er Liberal Alliances folketingskandidat, 21-årige Ida Korsløkke Bihl, klar til at sætte en grænse.

Taler fra Ølkassen Der er over 100 østjyske kandidater, der kan stemmes på. Typisk centrerer medierne sig om de få og mest promoverede kandidater, som er dygtige til at få opmærksomhed. Denne gang har vi på TV2 ØSTJYLLAND haft en ambition om at give spalteplads og sendetid til mere ubeskrevne blade. Vi vil høre fra dem, der ikke normalt står i forreste række. Derfor har vi givet de mere urutinerede kandidater tid på Ølkassen, hvor de selv har fået lov til at bestemme, hvad de vil snakke om. Vi vil høre, hvad der driver dem til at gå ind i politik. De skal sætte ord på, hvad de af hjertet brænder for som kommende politikere. Vi har givet ordet til foreløbig 12 kandidater fra 12 forskellige partier opstillet overalt i Østjylland.

- Vi må ikke slå vores børn. Vi må ikke tatovere dem eller give dem botox. Og det er der en god grund til. Om det er fysiske eller psykiske ar, så sætter de sig for livet. Så hvorfor må vi skære i vores børn?, spørger Ida Korsløkke Bihl.

Derfor vil hun gøre det ulovligt at omskære raske drengebørn.

- I den her sag, er det barnets tarv, der skal vægtes højest, siger Ida Korsløkke Bihl.

Den østjyske kandidat stiller op til folketinget for Liberal Alliance, fordi hun vægter personlig og økonomisk frihed højt.

I min ønskeverden var der kun behov for én lov. For at citere politimester Bastians kardemommelov: ’Man skal ikke plage andre. Man skal være grei og snild. For i øvrigt kan man gøre, hvad man vil. Ida Korsløkke Bihl (LA)

- Vi skal hjælpe hinanden, det er vi alle sammen enige om. Jeg brænder for at hjælpe andre mennesker. Man kan ikke hjælpe andre, før man kan forsørge sig selv, siger Ida Korsløkke Bihl.

Hun – og hele partiet Liberal Alliance – vil derfor arbejde for, at danskerne ikke skal betale skat af de første 7.000 kroner, der tjenes om måneden.

Ida Korsløkke Bihl (LA) 21 år Bor i Aarhus Studerer kommunikation ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

- Det vil gavne alle. Fra kassedamen til bankdirektøren. Men det er klart, at det er kassedamen, der vil få mest ud af det. Det er ikke fair, at man skal betale skat, før man kan forsørge sig selv, siger Ida Korsløkke Bihl.

Ida Korsløkke Bihl bor i Aarhus og er bestyrelsesmedlem i Liberal Alliance Østjylland. Det er første gang, hun stiller op som folketingskandidat. I 2017 stillede hun op til byrådet i Aarhus, hvor hun er 2. suppleant for Liberal Alliance i dag.

