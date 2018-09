IC3-tog renoveres for 250 millioner: Skal køre 10 år endnu

Et "nyt", rødt lyn bevæger sig fra i dag rundt i Danmark på togskinnerne.

Nyt er måske så meget sagt – det er et af de snart 30 år gamle IC3-tog, men toget er nyrenoveret både udvendigt og indvendigt, og derfor har DSB givet det navnet ’The One and Only’.

Læs også VIDEO: For et år siden blev letbanen udskudt - og 5.000 kransekager var i fare

- Vi er absolut glade. Det er virkelig blevet the one and only, der har hele pakken. Vi er virkelig glade for det, siger Michael Bechmann, der er underdirektør for togmateriel hos DSB.

Toget er et af 96 IC3-tog, der skal renoveres i Aarhus. Samtidig skal IR4-tog, dobbeltdækker-tog og S-tog renoveres i København, og det samlede projekt, kommer til at koste 250 millioner.

Det er en god mulighed for at opgradere passager-oplevelsen. Men togene er rimelig slidte efter mere end 20 års kørsel. Michael Bechmann, Underdirektør for togmateriel, DSB

IC3-togene kom første gang på danske skinner i 1989, men selvom togene er gamle, giver det ifølge DSB stadig mening at renovere dem for en kvart milliard.

- Vi vil meget gerne bruge togene i 8-10 år endnu, og det er en god mulighed for at opgradere passager-oplevelsen. Men togene er rimelig slidte efter mere end 20 års kørsel, siger Michael Bechmann til TV2 ØSTJYLLAND.

Renoveringen var sket ligemeget hvad

IC3-togenes efterfølger, IC4-togene, skulle have været på skinner allerede fra 2003, men efter både leveringsproblemer og problemer med togenes bremser, blev de i løbet af 2011 og 2012 taget af skinnerne igen.

Men ifølge underdirektøren havde DSB renoveret IC3-togene, uanset hvordan det var gået IC4.

De 96 IC3-tog skal alle have en kærlig hånd indvendigt.

- Vi har stadigvæk brug for vores IC3. Det er normalt, at når vi har de sidste 10 år tilbage, så er det en god ide at renovere, siger Michael Bechmann.

'The One and Only' er det eneste, der skal males rødt, selvom alle togene bliver renoveret indvendig. Og netop det tog er ikke valgt tilfældigt.

Læs også Fjernbusser må køre flere ruter med nye regler

Det var nemlig det togsæt ved navn MF 5051, der brød i brand for snart to år siden den 20. oktober 2016.

Det krævede en gennemgribende genopbygning, hvor man blandt andet skrottede den oprindelige vognkasse og genopbyggede vognen med en vognkasse fra et svensk IC3-togsæt, som DSB havde stående.