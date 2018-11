Ibens far har haft 14 blodpropper: Nu hylder hun og Leif sygehuset

'Kæmpe ros til Randers Sygehus. Her sidder jeg endnu engang, kigger på min far og sætter pris på, jeg stadig har ham i live.'

Sådan indleder Iben Hejring Jensen et opslag, der har fået noget af en positiv medfart i gruppen 'Facebook Randers'.

Det mindste, vi kan gøre nu, er at anerkende dem og give dem et hjerteligt varmt tak for alt – alt det de har gjort og gør for ikke blot min far, men også for mig som datter og pårørende. Iben Hejring Jensen, Randers

Hun og faren Leif ønsker at takke de mange mennesker, de har mødt gennem sygehussystemet siden sommeren 2014, hvor Leif blev ramt af sit tredje slagtilfælde.

Siden har han haft et utal af indlæggelser på regionshospitalet i Randers og lever med blandt andet 14 blodpropper, som hjerneskadet og afasiramt.

Læs også Rikke gav Carsten den sidste smøg: Så må regler være regler

- Det er utrolig belastende for min far at blive indlagt. Noget af det vigtigste er tid, rolig adfærd, kendte ansigter og genkendelige rammer og rutiner, skriver Iben Hejring Jensen i en mail til TV2 ØSTJYLLAND.

- Men Falck, læger, sygeplejersker, sosu-assistenter, sekretærer og portører på Randers Sygehus har gjort ALT, hvad de kunne og mere til for at imødekomme de til tider enorme svære udfordringer, de er blevet stillet over for – når Leif desværre er blevet indlagt, lyder det fra hende.

Sådan ser opslaget ud, der er blevet delt i 'Facebook Randers'. Foto: Privat

Glemmer at sætte pris på dem

Iben Hejring Jensen ønsker sammen med sin far altså at rose sundhedsvæsenet og gøre folk opmærksomme på, at man let glemmer at sætte pris på, hvor hårdt personalet faktisk kæmper hver evig eneste dag.

- Det mindste, vi kan gøre nu, er at anerkende dem og give dem et hjerteligt varmt tak for alt – alt det de har gjort og gør for ikke blot min far, men også for mig som datter og pårørende, lyder det fra Iben Hejring Jensen.

Jeg er hans talerør, og han er afhængig af, at jeg kan varetage mange roller. Jeg slipper ham ikke, før vi lukker denne bog her sammen. Iben Hejring Jensen, Randers

Hun har valgt at følge sin døende far døgnets 24 timer som værge, og det har hun gjort i fire år nu.

- Jeg er hans talerør, og han er afhængig af, at jeg kan varetage mange roller. Jeg slipper ham ikke, før vi lukker denne bog her sammen, forklarer hun.

Det var således også Leifs ønske, at takken skulle ud gennem opslaget på Facebook fredag, hvor endnu en indlæggelse blev nødvendig.

Over 1100 likes

- Tak til alarmcentralen som beroligede mig og holdt mit hoved kold i en presset situation, hvor blodet flød og min far lå under tv'et og tv-bordet, står der i opslaget.

- Det giver rigtig meget mening at få den her tak ud nu, inden vores rejse slutter. Derfor imødekom jeg min fars ønske fredag aften, fortæller Iben Hejring Jensen.

Læs også Mikkel Beha om sin syge far: - Han bliver ved med at nyde livet

I skrivende stund har opslaget i Facebookgruppen fået 1169 likes og mange kommentarer, hvori folk roser hyldesten.

- Dejligt at du roser, at tingene rent faktisk fungerer der ude. Hører sgu alt for meget, når det kun er brok, skriver en bruger.

- Ja, vi skal være taknemmelige. De gør virkelig, hvad de kan og er dygtige. Godt de tog sig af din far, supplerer en anden.