I nat begynder arbejdet: Ny asfalt på motorvej skal mindske larm

Fra i nat og omkring to uger frem vil trafikanter på motorvejen ved Randers opleve lidt gener i nattetimerne.

Det skyldes, at Vejdirektoratet skal lægge ny asfalt på et stykke af motorvejen ved Randers Syd. Asfalten lægges cirka tre kilometer i nordgående retning, og cirka en kilometer i sydgående.

Arbejdet bliver udført om natten, så det kommer ikke til at betyde meget for dagtrafikken. Kirsten Roelsgaard

Larmer for meget

Resultatet af den nye asfalt skal blandt andet være, at det bliver en mere jævn kørebane og dermed en bedre køreoplevelse for trafikanterne.

- Årsagen til, at asfalten skal skiftes, er, at den nuværende asfalt larmer rigtig meget. Det skulle gerne ændres, siger Kirsten Roelsgaard, der er ingeniør hos Vejdirektoratet, til TV2 ØSTJYLLAND.

I perioder bliver det nødvendigt at spærre alle til- og frakørselsramper ved <42>Randers S. Derfor opfordrer Vejdirektoratet, at trafikanterne benytter sig af <43>. Foto: Google Maps

Vejdirektoratet forventer ikke, at det kommer til at påvirke trafikken i dagtimerne.

- Arbejdet bliver udført om natten, så det kommer ikke til at betyde meget for dagtrafikken.

Benyt afkørsel ved Sd. Borup

Alle ramper ved <42>Randers S spærres i perioder.

- Vi vil gerne have, at folk benytter afkørslen ved <43> Sd. Borup, så vi undergår, at de kommer gennem Randers by.

Vejarbejdet forventes at vare i omkring to uger.

- Vejr og vind kan selvfølgelig have indflydelse, men vi forventer at være færdige om to uger, siger Kirsten Roelsgaard.