I morgen kan du endelig springe i bassinerne i Aarhus Havnebad

Det har været længe undervejs, men nu kommer den store våde forløsning.

Lørdag kan lokale og turiste nemlig tage den første dukkert i Havnebadet på Aarhus Ø i Aarhus.

Klokken 13.00 åbner svømmebadet, og i de efterfølgende timer vil der være forskellige aktiviteter i og omkring havnebadet.

Når borgmester Jacob Bundsgaard (S) har klippet snoret, vil springere fra AGF Udspring hoppe i vandet som de første - og så er der åbent for alle, der har lyst til en dukkert.

I forbindelse med åbningen kan dem, der gerne vil have endnu mere varme, end sommervejret kan byde på, prøve havnebadets nye saunaer - inklusiv saunagus. Der vil også være mulighed for at ro en tur med Aarhus Roklub, ligesom man kan søge under vandet med dykkerklubben Juggernaut.

Værd at vide om havnebadet Havnebadet består af et 50 meter bassin, et børnebassin med skrå bund, et bassin til juniorer, et springbassin og to saunaer.



Havnebadets bassiner er åbne i juli og august fra kl. 10 til 19 alle dage.



Der er livreddere til stede ved havnebadet mellem den 30. juni og 31. august.



Der er fire toiletter samt et handikaptoilet. Der er også udendørsbrusere og vandhaner til drikkevand.



Promenadedækket er åbent døgnet rundt hele året.

Store planer på sigt

Havnebadet, der er tegnet af stjerne-arkitekten Bjarke Ingels, er ikke blot tænkt som et sted, hvor man kan få en dukkert, men i højere grad som et samlingssted med forskellige aktiviteter.

- Planen er, at det her på sigt skal være et kæmpe stort vandaktivitetscenter. Vi ser havnebadet som en destination både for folk i byen og turister, siger Bente Lykke Sørensen, der er centerchef for bolig- og projektudvikling i Aarhus Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Det har været vigtigt, at det var tilgængeligt herude, så i modsætning til alle andre havnebade, jeg kender i hvert fald, har man også mulighed for at gå rundt herude på en promenade hele året rundt, selvom havnebadet er lukket.

Håndværkere har i det seneste stykke tid arbejdet på højtryk for at gøre Havnebadet på Aarhus Ø klar til åbningsdagen.

Vejr til vandhunde

Havnebadet skulle oprindeligt have åbnet sidste sommer, men her blev det stort anlagte projekt ramt af en udfordring, da vandkvalitetsmålinger i havnebadet viste bekymrende tal.

- Det har gjort, at vi har ændret konstruktionen på havnebadet, så vandet nu i princippet er renset, når det kommer ind i selve havnebadet, siger Bente Lykke Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Nu er alting altså, som det skal være, og det ser ud til, at Havnebadet får optimale betingelser for åbningsdagen: Vejrudsigten byder nemlig på høj sol og 25 grader i Østjylland lørdag.

De første 500 gæster til åbningen bliver budt på kage.

